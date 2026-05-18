Renkli geçti

Bağlıköy’de geleneksel hale gelen Eko Gün etkinliği, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Doğa, kültür ve müziğin bir araya geldiği Geleneksel 7. Bağlıköy Eko Gün etkinliği, gün boyunca her yaştan ziyaretçiyi buluşturdu. Lefke Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen organizasyona Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik alanında bölge halkı ve ziyaretçiler bir araya gelirken, gün boyunca renkli görüntüler oluştu. Bağlıköy’ün doğal güzelliklerinin ön plana çıkarıldığı etkinlik kapsamında doğa yürüyüşleri düzenlendi. Katılımcılar bölgenin eşsiz doğasını yakından görme fırsatı bulurken, endemik bitki örtüsü ve doğal yaşam ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Festival programında ayrıca konserler, müzik dinletileri ve halk dansları gösterileri yer aldı. Sahne etkinlikleri gün boyunca devam ederken, ziyaretçiler hem eğlendi hem de kültürel etkinliklere katılma fırsatı buldu. Farklı yaş gruplarına hitap eden aktivitelerle bölgeye hareketlilik kazandırılan organizasyonda sosyal ve kültürel dayanışma ön plana çıktı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, Bağlıköy’ün doğası eşliğinde keyifli vakit geçirdi.



