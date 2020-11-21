Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Şebnem Güldal Kan tarafından 18 Kasım 2020’de saat 11.00 meet google üzerinden Resim Analizi Eğitimi tekniğine yönelik seminer ve atölye etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Dervişe A. Toklu, Anabilim Dalı ve Dekan vekili Asistanı Uzm. Hulin Sıddık, Coğrafya Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şeniz Şensoy, Uzm. Çilem Çaltıkuşu, Özel Eğitim Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mukaddes Sakallı Demirok, Yrd. Doç. Dr. Başak Bağlama, Uzm. Ayşegül Akçam ve Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim gören 3. ve 4. Sınıf Öğretmen Adaylarının katılımı ile oldukça yoğun ilgi gösterilerek resim analizi eğitim tekniği ve atölye çalışması ile farkındalıkları arttı.





