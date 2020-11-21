UBP Genel Başkanı Saner görevi devretti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkan Vekili Ersan Saner, hükümet kurma görevini aldıktan sonra gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından olumlu bir sonuca varamayınca Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a görevi iade etti.

Görev iadesi sırasında konuşan Ersan Saner, demokrasinin önünü açmanın en büyük görevleri olduğunun altını çizerek, ne zaman ihtiyaç duyulursa UBP olarak hazır olduklarını ifade etti.

TATAR: HÜKÜMETİN KURULMUŞ OLMAMASI ZAMAN KAYBI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ersan Saner’in hükümet kurma görevini iade etmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ülkenin içinden geçtiği sıkıntılı dönemde yaşanan bu durumun ‘zaman kaybı’ olduğunu söyledi.

Tatar sözlerini şöyle sürdürdü

“BAKANLIKLAR YERİNDEDİR GEREKİRSE BAKANLAR KURULUNU TOPLARIM”