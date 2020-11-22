ABD ve AB’ye zeytin dalı uzattı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. Olağan İl Kongrelerinde canlı bağlantı üzerinden konuştu.

Bir süredir konuşmalarında ekonomi ve hukukta reform sinyali veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış politikaya yönelik mesajları dikkat çekti.

ABD ve Avrupa Birliği’ne (AB) yönelik değerlendirmede bulunan Erdoğan, “Avrupa Birliği'nden bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilere de değinen Erdoğan, “Hiçbir ülke ve kurumla aramızda siyasetle diplomasiyle diyalogla çözülemeyecek sorunumuz olmadığını düşünüyoruz. Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız. Rusya ve İran gibi köklü tarihi münasebetlerimizin bulunduğu ülkeleri asla göz ardı edemeyiz. İslam alemi ve Türk dünyasıyla kimi zaman birlikte kimi zaman ayrı ayrı çok derin ilişkilerimiz var. Dünyadaki bölgesel paktların hemen hepsiyle işbirliğimizi geliştirme arayışındayız” dedi.

“Her yerde çözümler için çalışıyoruz”

Erdoğan, açıklamasında şu sözlere de yer verdi:

“Suriye'den Libya'ya kadar müdahil olduğumuz her yerde toprak bütünlüğü ve siyasi birlik temelinde çözümler için çalışıyoruz. Hiç kimsenin bu fotoğraf içinde Türkiye'yi, tamamı yalan veya yanlış olan argümanlarla itham etmeye, tecrit etmeye, tehdit etmeye hakkı yoktur. Biz yaptığımız her işte hakkı, hukuku, adaleti, mazlumları ve mağdurları gözeten bir anlayışla hareket ediyoruz. Ülkemize karşı da aynı hakkaniyetli bakışla yaklaşılmasını bekliyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Hukuki altyapımızı geliştirerek, ekonomimizin oturduğu temelleri güçlendirerek, üretimi ve istihdamı artırarak, salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyada kendimize iyi bir yer edinmekte kararlıyız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020, 03:35