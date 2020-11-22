Cihangir’de durmak yok

Beyzade ÜNALMIŞ

K-Pet Süper Lig temsilcisi Cihangir’de teknik direktör Hasan Burgaç futboldaki belirsizliğe rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Kısa bir ara verdiklerini fakat sonrasında yönetim ile bir araya gelerek sürece yeniden başladıklarını ifade eden Hasan Burgaç özveri ile çalışan oyuncu grubuna teşekkür etti.

Çok iyi çalışıyoruz

Cihangir Teknik Direktörü Hasan Burgaç tüm oyuncuların katılımıyla eksiksiz çalıştıklarını söyledi. Yönetim, teknik heyet ve oyuncu grubu olarak gerek saha içi gerekse saha dışında çok iyi birliktelikleri olduğunu ifade eden Hasan Burgaç, özellikle oyuncu grubunun saha içi çalışmalarının görülmeye değer olduğunu ifade etti.

Saha dışı aktivitelerle birlikteliği sağladık

Oyuncular mental açıdan da belirsizlik olmasına rağmen hazır tutmaya çalıştıklarını ifade eden Cihangir Teknik Direktörü Hasan Burgaç, saha dışı yaptıkları aktivitelerle birlikteliği sağladıklarını söyledi. Futbolun ülkemiz adına vazgeçilmez olduğunu ve son dönemde özlenen aktivite olduğunu ifade eden Burgaç, kısa sürede futbola kavuşmak istediklerini söyledi.

Çalışmalarınız haftada 5 gün devam ediyor

Oyuncuların oturmasını istemediklerini bu nedenle yönetimle aldıkları karar doğrultusunda çalışmalara yeniden başlama kararı aldıklarını ifade eden Hasan Burgaç, ligin başlayıp başlamayacağının belli olmadığı bir dönemde oyuncu grubu adına doğru bir karar aldıklarını ifade etti. Tam kadro olarak çalışmalarını haftada 5 gün, üçü sahada ikisi bireysel olmak kaydıyla devam ettiğini aktaran Burgaç, tüm oyuncularına gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.



Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020, 02:05