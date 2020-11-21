Ailesi acıya boğuldu

Henüz bir yaşında olan Adel Sağol hayatını kaybetti

Ailesi acıya boğuldu

Girne’ye bağlı Tepebaşı bölgesinde yaşayan Salahi-Pembe Sağol çiftinin bir yaşındaki kızları Adel Sağol yaşamını yitirdi. 
Minik Adel’in dün gece saat 23.00 sıralarında aniden fenalaştığı, ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Adel’in ölümü sevenlerini yasa boğarken, doğuştan kalp hastası olduğu öğrenildi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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Nilay Gumusok
Nilay Gumusok - 7 saat Önce

Allah Ailesine sabırlar versin

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