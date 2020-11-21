Ailesi acıya boğuldu

Girne’ye bağlı Tepebaşı bölgesinde yaşayan Salahi-Pembe Sağol çiftinin bir yaşındaki kızları Adel Sağol yaşamını yitirdi.

Minik Adel’in dün gece saat 23.00 sıralarında aniden fenalaştığı, ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Adel’in ölümü sevenlerini yasa boğarken, doğuştan kalp hastası olduğu öğrenildi.