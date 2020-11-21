‘Sürecin netleşmesi gerekir’

Beyzade ÜNALMIŞ

Yonpaş Dumlupınar Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu ülkede başlamayan futbolla ilgili olarak açıklama yaptı. Çemberin artık iyice daraldığını belirten Sedat Devecioğlu, sürecin artık çok uzadığını ve netleşmesi gerektiğini ifade etti.

Oyuncular pasif durumdadır

Oyuncuların yaklaşık 3.5-4 aylık bir süredir pasif olduğunu ifade eden Yonpaş Dumlupınar Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, bu saatten sonra ise oyuncu grubunu toparlamanın zor olduğunu söyledi.

Herkesin ortak dileği futbol

Federasyonunun temaslı takibi kaldırma isteği, Sağlık Bakanlığının ise temaslı takibi kaldırmama isteğinin süreci zora soktuğunu belirtti. Herkesin dileğinin futbolun bir an önce başlaması yönünde olduğunu söyleyen Devecioğlu, farklı formatlarla sürecin yeniden başlamasının söz konusu olduğunu aktardı.

Futbola dönmek isteniyor

Futbola dönmenin istenen süreç olduğunu ve tek devreli lige bile razı olduklarını söyleyen Yonpaş Dumlupınar Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, bu saatten sonra en sağlıklısının tek devreli lig olduğunu söyledi. Şampiyonluk ve küme düşme formatını değiştirerek farklı formüller deneyerek kupa ile birlikte tek devreli ligin olabileceğini yineleyen Sedat Devecioğlu, bunu ise futbolun paydaşlarının bir araya gelerek başlatması gerektiğini ifade etti.

Futbolu çok özledik

Futbolu çok özlediklerine vurgu yaparak farklı bir formülle futbolun başlaması gerektiğini söyleyen Yonpaş Dumlupınar Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, sürecin ne kadar erken şekillenip başlayacak noktada olmasının herkes için iyi olduğunu ifade etti.

Formül var

Formülün fazlasıyla olduğunu futbolun paydaşlarının süreci başlatma niyetinin olmasının daha önemli olduğunu yineleyen tecrübeli teknik adam, kendisinin işin performans kısmında olduğunu ve en önemli noktanın da burası olduğunu söyledi. Kendisinin antrenör arkadaşları ile birlikte ellerini taşın altına koymaya hazır olduğunu belirten Sedat Devecioğlu, oyuncularında buna hazır olduğunu sürecin de bu bağlamda çok uzadığını ve netleşmesi gerektiğini ifade etti.

Anlam veremiyorum

Masterlerin futbol oynadığını halı sahaların açık ve dolu olduğunu fakat işin profesyonel kısmı olan ülke futbolun halen başlamadığına anlam veremediğini aktaran Devecioğlu, sürecin uzadıkça herkesin birbirini üzüp kırmaya başladığını sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020, 12:51