Rezil bir durum

Girne Belediyesi ekipleri bir markette yaptıkları denetimde nereden geldiği ve hangi hayvana ait olduğu tespit edilemeyen et ele geçirdi. Belediye Başkanı Murat Şenkul, ülkedeki denetimsizliğe ve kural tanımazlığa dikkat çekmek için ele geçirilen etlerin görüntülerini kişisel sosyal medya hesabından yayınladı. Yabancı uyruklu kişilerin işlettiği markette bulunan etler karşısında şaşkınlığını ve tepkisini gizlemeyen Şenkul, “Ülkede yabancı olarak bulunanlar dahil kimsenin devleti ve yasalarını taktığı yok. Satılanların yasal olmadığı kesin, ülkeye nereden girdiğini bilmediğimiz burada olmayan hayvan etleri… Polis miyiz, Sağlık Bakanlığı mı, Tarım Bakanlığı mı, Çevre dairesi mi, Çalışma dairesi mi, Yoksa belediye mi ben de anlamadım” dedi.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre denetimlerin ardından işletme mühürlendi, ele geçirilen etlere el konuldu. Etlerin tahlile gönderildiği ve sonuçlarının çıkmasının ardından gerekli açıklamanın yapılacağı belirtildi.

Bir başkanın isyanı…

Belediye Başkanı Şenkul’un sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şu şekilde:

“Polis miyiz, Sağlık Bakanlığı mı, Tarım Bakanlığı mı, Çevre dairesi mi, Çalışma dairesi mi, Yoksa belediye mi ben de anlamadım.

Cuma mesai bitince şehir kontrolden çıkmasın diye bir avuç personel ile her şeye yetişmeye çalışıyoruz.

Ülkede yabancı olarak bulunanlar dahil kimsenin devleti ve yasalarını taktığı yok.

Bir Belediye bunlarla tek başına nasıl mücadele edecek ?

İşimiz mi değil mi bakmadan her ihbarı değerlendiriyoruz ve her gittiğimiz yerde birçok kuralsızlık görüyoruz.

Yabancı uyruklu insanların işlettiği bir marketten görüntüler var paylaştığım videoda.

Satılanların yasal olmadığı kesin, ülkeye nereden girdiğini bilmediğimiz burada olmayan hayvan etleri vs vs…

Ülke kontrolden çıkıyor.

Bir kentin Belediye Başkanıdır bunları yazan.

Bir sorgulayın paylaşımlarımı lütfen artık.

Ya çıkın şov yapıyor bu adam her şey yolunda deyin ya da gereğini yapın artık!!!”