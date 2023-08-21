GSM şirketlerine para yağıyor

Özlem ÇİMENDAL

Kuzey Kıbrıs’ta cep telefonu kullanımı sürekli artış gösteriyor. Evde, iş yerinde, misafirlikte, hastanede, hatta yolda araç kullanırken cep telefonuyla konuşmaya meraklı olanların sayısı 2022 yılında yüzde 46 artış gösterdi. İki GSM şirketinin bir yıllık geliri ise 611 milyon liraya ulaştı.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu verilerine göre; bu yılın ilk çeyreğinde GSM şirketlerinin geliri 195 milyon 503 bin lira oldu. Bunun 55 milyonu konuşmalardan, 56 milyonu ise internet hizmetlerinden sağlandı. İnternet kullanımı daha çok facebook ve insagram hesaplarına giriş için kullanılıyor.

Yıldan yıla cep kullanımı

KKTC’de bulunan iki GSM şirketinin abone sayısı ve yıllık gelirleri yıldan yıla artış gösteriyor.

Mobil gelirler 2015 yılında 214 milyon 44 Milyon TL oldu. Bir önceki yıla kıyasla artış oranı yüzde 2.2 olarak gerçekleşti.

2016 yılında mobil gelirler bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 artarak 227.3 Milyon TL’ye ulaştı. 2017 yılında mobil gelirler bir önceki yıla kıyasla yüzde 9 artarak 248 Milyon TL’ye ulaştı. 2018 yılında mobil gelirler bir önceki yıla kıyasla yüzde 11 artarak 276 Milyon TL’ye ulaştı. 2019 yılında mobil gelirler bir önceki yıla kıyasla yüzde 12 artarak 310 Milyon TL’ye ulaştı. 2020 yılında mobil gelirler bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 artarak 329 Milyon TL’ye ulaştı. 2021 yılında mobil gelirler bir önceki yıla kıyasla yüzde 26.8 artarak 417 Milyon TL’ye ulaştı.

Son olarak 2022 yılında mobil gelirler bir önceki yıla kıyasla yüzde 46 artarak 611 Milyon TL’ye ulaştı.

Bu yılın ilk çeyreği

Yine Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu verilerine göre KKTC’de 2023 yılının ilk çeyreğinde ülkede faaliyet gösteren 2 GSM şirketi 195 milyon 503 bin 956 TL gelir elde etti.

Gelirlerin dağılımı şöyle:

Abonelikten 931 bin 927 TL,

Konuşmalardan 55 milyon 193 bin 370 TL,

İnternetten 56 milyon 29 bin 137 TL,

Data’dan bir milyon 922 bin 842 TL,

Ara bağlantıdan 10 milyon 425 bin 107 TL.

Roaming’den 10 milyon 540 bin 217 TL.

Katma Değerli Servisler’den 4 milyon 787 bin 789 TL, SMS/MMS’den 5 milyon 610 bin 821 TL, diğer gelirlerden ise 50 milyon 62 bin 746 TL gelir elde etti.

2023 yılının 1. çeyreğinde ülkede faaliyet gösteren mobil haberleşme sağlayıcıları toplam 195 milyon 503 bin 956 TL gelir elde etti.