Ringte değil hastanede

Uluslararası arenada tanınan ve birçok şampiyonluk kazanan milli boksör Metin Turunç, aşırı derecede alkollü bir şekilde gittiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde olay çıkardı. Sarhoşluktan dolayı bağırıp çağırıp herkese rahatsızlık veren zanlı kendisini uyaran 4 polis memurunu ve hastanenin güvenlik görevlisini darp etti.

Suçüstü yakalanan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede zanlının benzer suçlardan 12 sabıkası olduğu açıklandı.

Acil serviste olay çıkardı

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis memuru, olayın 24 Aralık 2022 tarihinde saat 20.30 sıralarında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi içerisinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, aşırı derecede alkol tesiri altında bulunan zanlının bağırıp çağırdığını, kendisini uyarmak isteyen polis memurları S.D. (E-52), H. C. ( E-32), C.A. (E 36), K. G.'nin (E - 42) muhtelif yerlerine gelişi güzel elleri ve ayakları ile vurmak sureti ile darp edip görevlerinden men ettiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının olaya müdahale etmek hastanenin güvenlik görevlisi çalışan M. A.T.'nin de (E-29) muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurmak sureti ile darp ettiğini belirtti.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, 12 tane benzeri suçlardan sabıkası bulunduğunu ve halen polisi darp ve görevinden men suçlarından 2022 yılı içerisinde teminatı bulunduğunu anlattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında ‘polisi darp görevinden men, darp, sarhoşluk rahatsızlık ve uygunsuz tavır ve harekette bulunma’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.