Dağ beyaza büründü

Soğuk hava dalgası adanın hem kuzeyini hem de güneyini etkisi altına aldı. Trodos, dün sabah meydana gelen kar yağışıyla beyaza büründü. Güneydeki internet haber sitelerine göre, kar yağışı gün içerisinde yüksek kesimlerde kar veya karla karışık yağmur şeklinde devam etti. Karın yüksekliği yaklaşık bir santimetreye yükseldi. Birçok kişi sosyal medya hesaplarından Trodos’taki kar fotoğraflarını paylaştı. Rum Meteoroloji Dairesi, bugün hava sıcaklığının artacağını açıkladı. Havanın çoğunlukla güneşli olacağını, yarın ve Perşembe günü yer yer yağış olacağını bildirdi.

Rüzgarın şiddeti ağaçları devirdi

Kuzeyde ise dün akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Ülkeyi etkisi altına alan fırtınamsı rüzgar nedeniyle Lefkoşa’da Asal Şube’nin yakınlarında bir ağaç evin üzerine devrildi. Ağacın devrilmesiyle birlikte elektrikli telleri de zarar gördü. Bölge sakinleri Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ekiplerine haber verdi. Ekipler gölgeye giderek ağacı kaldırırken, Kıb-Tek görevlileri de elektrik arızasına müdahale etti.

Bir hafta yağış yok

Bu arada KKTC Meteoroloji Dairesi haftalık hava tahmin raporunu açıkladı. Meteoroloji Dairesi, hafta boyunca havanın bulutlu olacağını, yağmur beklenmediğini bildirdi. Daireden yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren 2 Ocak Pazartesi güne kadar bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava genelde az bulutlu olacak, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 18 – 21 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2022, 10:30