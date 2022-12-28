Son 200 talihli belirlendi

Diyalog gazetesinin düzenlediği kampanya çerçevesinde üçüncü hafta çekilişi yapıldı.

tv2020’de dün canlı yayında yapılan çekilişte Devlet ve Milli Piyango bileti kazanan son 200 okuyucu belirlendi. Böylelikle 600 kişi Diyalog’tan şans bileti kazandı.

Şanslı okurlar biletlerini hafta içi mesai saatlerinde Diyalog Medya’dan (Organize Sanayi Bölgesi-Lefkoşa) alabilirler.

Danışma Hattı: 0533 853 5410

Bu arada geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte kazanan okuyucular biletlerini aldı.

Diyalog TV canlı yayınında yapılan çekilişle bilet kazananların isimleri şöyle:

KKTC Devlet Piyangosu 3.Hafta Çekilişi talihlileri

1. Seylan Akcaabat (Lapta)

2. Ertuğrul Bakkaloğlu (İskele)

3. İbrahim Özdemir (Kaymaklı)

4. İsmail Ulaş (Lefkoşa)

5. Bayram Karabardak (Muratağa)

6. Ceylan Korkmaz (Mağusa)

7. Hasan Kuset (Nergisli)

8. Mehmet Altınkara (Demirhan)

9. Halide Özerin (Balıkesir)

10. Hasan Küçük (Dumlupınar)

11. Niyazi İncegüzel (Balıkesir)

12. Hüseyin Giral (Türkmenköy)

13. Pınar Özgüvenoğlu (Sütlüce)

14. Mahmut Tijensoy (Karaoğlanoğlu)

15. İbrahim Ercan (Yeniboğaziçi)

16. Ayhan Aytaç (Karaoğlanoğlu)

17. İbrahim Ünal (Metehan)

18. Ahmet Karagöz (Çayırova)

19. Şengül Güvercin (Serdarlı)

20. Mustafa Altay (Lefkoşa)

21. Engin Asker (Lapta)

22. Mustafa İlkman (Erdemli)

23. Kezban Kıral (Lefkoşa)

24. Hasan Özçelik (Mağusa)

25. Fadıl Çaltinoğlu (Dütlüce)

26. Emine Besimoğlu (Lefkoşa)

27. Salih Kara (İnönü)

28. Hasan Yönlüer (Gönyeli)

29. Mehmet Baykent (Lefkoşa)

30. Nafiya Çeçen (Yenierenköy)

31. Nazik Jumayeva (Lefkoşa)

32. Ayhan Talaş (Lefkoşa)

33. Şifa Aktoy (Yedidalga)

34. Nedret Başavcı (Yedidalga)

35. Salih Ünüvar (Göçmenköy)

36. Öztürk Denizalp (Aslanköy)

37. Sezgin Osmanlı (Çamlıbel)

38. Ramadan Bayraktaroğlu (Serhatköy)

39. Ekram Tayfur (Lefkoşa)

40. S. Aytaç Çorba (Gönendere)

41. Hamza Akbelli (Yeniboğaziçi)

42. Ergün Aktunç (Lefkoşa)

43. Ali Çaltinoğlu (Sütlüce)

44. B. Artun Kılıç (Hamitköy)

45. Salih Engin (Küçükkaymaklı)

46. Cahit Kasabalı (Girne)

47. Mehmet Özkök (Mağusa)

48. Rana Anaz (Lefkoşa)

49. Remzi Koraloğlu (Dikmen)

50. Murat Engin (Taşkınköy)

51. Fatma Canyol (Dikmen)

52. Efkan Kahraman (Mehmetçik)

53. Halil Keleşzade (Lefkoşa)

54. Ahmet Özadalı (Lefke)

55. Sultan Kalkaner (Dikmen)

56. Hasan Beyaz (Göçmenköy)

57. Cemal Çavuş (Geçitkale)

58. Gülten İnce (Görneç)

59. Fatih Atıcı (Gelibolu)

60. Ali T. Kaba (Gönyeli)

61. Mehmet Salih Direktör (Gelibolu)

62. Sinem Uzun (Ortaköy)

63. Emir Özaktan (Mağusa)

64. Pervin Karaaziz (Girne)

65. Esra Özaltan (Geçitkale)

66. Kemal Işın (Gönyeli)

67. Letife Tokgöz (Mağusa)

68. Hulki Çavdar (İskele)

69. Ünal Bektaşi (Lapta)

70. Ali Çeler (Lefkoşa)

71. Cahit Anten (Zümrütköy)

72. Hüseyin Benli (Gönyeli)

73. Orhan Erçağlar (Girne)

74. Kemal Arkan (Göçmenköy)

75. Sezin Yakupoğlu (Dikmen)

76. Yılmaz Deveci (İnönü)

77. Süleyman Ağdaç (Akdoğan)

78. Önder Gelen (Girne)

79. Fatma Öztunç (Alsancak)

80. İbrahim Kahya (Lefkoşa)

81. Fatma Dinamit (Dağyolu)

82. İbrahim Ç. Aziz (Akova)

83. Nazenin Miroğlu (Girne)

84. Ayten Körkmen (Gönyeli)

85. Ayşe Özata (Lefkoşa)

86. Halil Arkan (Bostancı)

87. Umut Öğünçer (Sütlüce)

88. Yusuf Aşık (Kızılbaş)

89. Salih Yurdal (Bostancı)

90. Çetin Ruhi (Mağusa)

91. Havva Kutgün (Lefkoşa)

92. Zehra Bensel (Taşkınköy)

93. Süheyla Mitsadalı (Göçmenköy)

94. Rifat Koloz (Gönyeli)

95. Meral Kahraman (Değirmenlik)

96. Besime Behlül (Gönyeli)

97. Neriman Gülaman (Lapta)

98. Atila Çolakoğlu (Tuzla)

99. Suat E. Donangil (Lefkoşa)

100. Ömer Ulaşan (Lefke)

Milli Piyango Tam Bilet 3’üncü hafta talihlileri

1. Erdal İşlekyazar (Güzelyurt)

2. Mustafa Yücel (Taşkent)

3. Sezer Köprülü (Lefkoşa)

4. Eray Vuda (Lapta)

5. Ülviye Atalar (Güzelyurt)

6. Durdu Koruçam (Bostancı)

7. Sadettin K.oğlu (Çemlıbel)

8. Aygül Zeybekoğlu (Mağusa)

9. Mehmet Özuçar (Girne)

10. Şencan Vudalı (Akova )

11. Ahmet Evsal (Kızılbaş)

12. Yusuf Karşılı (Akçay)

13. Süreyya Akıncı (Tuzla)

14. Şenol Tatlıcıoğlu (Taşkınköy)

15. Hasan Üner (Küçükkaymaklı)

16. Önder Pozan ( Lefkoşa)

17. Tamer Aydınoğlu (Lefkoşa)

18. Önal Aktolga (Karaoğlanoğlu)

19. Hüseyin Uluçay (Aydınköy)

20. Hasan Evlat (Mehmetçik)



Milli Piyango Yarım Bilet 3'üncü Hafta Talihlileri

1. Ogün Derya (Girne)

2. Asal Mahmuthinova (Aslanköy)

3. Ahmet Altıparmak (Serdarlı)

4. Ali Gencer (Mağusa)

5. Mustafa Kunt (Girne)

6. R. Denizkurdu (Güzelyurt)

7. Neslihan Poyrazlar (Alsancak)

8. Erdal Ilıcan (Gönyeli)

9. Salih Kocadal (Gönyeli)

10. Yılmaz Tözün (Serdarlı)

11. E. Olgunay (Mormenekşe)

12. Erol Kırşan (İskele)

13. Lemi Galip (Lefkoşa)

14. Tülen Uğur (Taşkınköy)

15. Hasan Çelik (Köprülü)

16. Erdem Bağseven (Lapta)

17. Ayfer Kalkan (Lefkoşa)

18. Erdoğan Tilki (Gönyeli)

19. Serel Özgürlü (Gönyeli)

20. Sezgin Gündeş (Yenierenköy)

21. Burcu Kesnik (Lefkoşa)

22. Zühre Öztürk (Mağusa)

23. Hasan Avcı (Ötüken)

24. Havva Nevber Ceyda (Gaziköy)

25. Mehmet Önder (Mağusa)

26. Cahide Özenver (Girne)

27. Çisem Demirtaş (Gönyeli)

28. Bilge İncirli (Lefkoşa)

29. Vesile Dayı (Ağırdağ)

30. Canan Ziyaoğlu (Lefkoşa)



Milli Piyango Çeyrek Bilet 3’üncü hafta talihlileri

1. Sevim Ağaoğlu (İskele)

2. Ayşe Lambasuyucu (Lapta)

3. Zafer Amca (Dağyolu)

4. Alpay Bıçaklı (Lefkoşa)

5. Kemal Barbet (Karşıyaka)

6. Ayşe Hürsöz (İskele)

7. Bünyamin Balcı (Mağusa)

8. Derviş Keleş (Hamitköy)

9. Tuncay Akbora (Yeniboğaziçi)

10. Salahi Hamzaoğlu (Lefkoşa)

11. Orhan Ersağun (Girne)

12. Murat Engin (Taşkınköy)

13. Pembe Kocadal (Göçmenköy)

14. Ahmet Soğukpınar (Güzelyurt)

15. Rabia Menteş (Vadili)

16. Nazen Çıdan (Yenişehir)

17. Çiçek Elcil (Yenişehir)

18. Aygün Tosun (Çamlıbel)

19. Şükrü Bozoğlu (Dağyolu)

20. Yaşan Safaoğlu (Gönyeli)

21. Hasan Öcal (Güzelyurt)

22. Fatih Atıcı (Gelibolu)

23. Erol Racahan (Girne)

24. Ergün Vudalı (Yenikent)

25. Havva Perçiner (Mormenekşe)

26. Hasan Ercan (Ortaköy)

27. Meryem Fıstıkçı (Alayköy)

28. Ahmet Kaçar (Yeşilköy)

29. Hasan Bekiroğlu (Maraş)

30. Murat Çelebi (Mağusa)

31. Ertan Relan (Lefkoşa)

32. Kemal Atamer (Paşaköy)

33. Vahdettin Demir (Kermiya)

34. Ercan Pekri (Mağusa)

35. Hayriye Bilgin (Güzelyurt)

36. İltem Tuna (Ortaköy)

37. Gülen Denizalp (Aslanköy)

38. Gökmen Özaltın (Göçmenköy)

39. Ulaş Ünüvardır (Akova)

40. Mustafa Beyhanlı (Lefkoşa)

41. Belgin Nuri (Boğazköy)

42. Sevilay Göymen (Lefkoşa)

43. Aliye İnalöz (Karaoğlanoğlu)

44. Ahmet Vudalı (Lefkoşa)

45. Ozan Beysan (Gönyeli)

46. Tülay Nalbantoğlu (Gönyeli)

47. Günay Donangil (Lefkoşa)

48. Salise Aknur (Küçükkaymaklı)

49. Oktam İlmuradov (Ortaköy)

50. Hasan Tahsin (Hamitköy)

