Eşitlik sağlanmalı

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği, 36 yıl sonra ilk kez kadın bir adayın belediye başkanı seçilmesine işaret ederek, “Bu sonuçtan duyduğumuz büyük mutluluğu belirtir, Büyükkonuk-Mehmetçik Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu’yu tebrik ederiz” açıklamasında bulundu. Açıklamada “Aktif siyasette ve karar alma mekanizmalarında “eşit temsil” ve “eşit katılımın” sağlanması daha çok kadının yönetimlerde yer alması ve söz hakkına sahip olmasıyla mümkündür” denildi.

GİKAD, tarafından yerel seçimlerin kesin olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından bir açıklama yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamada, 36 yıl sonra ilk kez kadın bir adayın belediye başkanı seçilmesine işaret edildi, “Bu sonuçtan duyduğumuz büyük mutluluğu belirtir, Büyükkonuk-Mehmetçik Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu’yu tebrik ederiz” denildi.

Toplumsal kalkınmaya katkı

Açıklamada, “Öte yandan, adayların 61’i erkek iken 6’sının kadın olması ve bu 6 adaydan tek kadın belediye başkanı seçilmesi ise şüphesiz üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur” ifadeleri kullanıldı, şöyle devam edildi:

“Nüfusun yarısını oluşturan kadınların karar alma mekanizmalarında eşit şekilde yer alamaması ile kadınların deneyimledikleri sorunlar ve bu sorunların sürekliliği arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Kadınların karar alma süreçlerinde eşit temsili ve katılımı sadece bir demokrasi gerekliliği değil, toplumun yüzde ellisini oluşturan kadınların toplumsal yaşamdaki konumunun anlaşılması ve iyileştirilmesi için toplumsal kalkınmaya yönelik bir zorunluluktur. Aktif siyasette ve karar alma mekanizmalarında “eşit temsil” ve “eşit katılımın” sağlanması daha çok kadının yönetimlerde yer alması ve söz hakkına sahip olmasıyla mümkündür.

Bizler; Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği olarak bu amaç doğrultusunda 5 Aralık 2022 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi ile birlikte “Kadın ve Siyaset Çalıştayı”nı düzenledik. Çalıştay kapsamında, alanında uzman birçok farklı isimle KKTC’de kadının siyasetteki temsili ve katılımına ilişkin çeşitli konuları değerlendirildik. Gerçekleştirilen verimli çalışmadan elde ettiğimiz çıktılar en kısa sürede rapor şeklinde kamuoyu ile de paylaşılacaktır.

En büyük temennimiz, tarihin ileri dönemlerinde gerek genel gerek yerel seçimlerde daha çok kadının aday olabilmesi, seçimlerden zafer ile çıkabilmesi ve böylelikle temsilde eşitliğin sağlanabilmesidir.”

GİKAD Başkanı İçim Kavuklu

