Büyük başarı

Haydarpaşa Ticaret Lisesi Gençleri başarılarına bir yenisini daha ekledi. Her yıl Türkiye Aşçılar Federasyonu’nun (TAŞFED) Düzenlediği Uluslararası İstanbul Gastronomi Günleri çerçevesinde düzenlenen ve 16 ülkeden bin 380 kişinin katıldığı yarışmalarda Haydarpaşa Ticaret Lisesi Öğrencileri bu yılda ödülleri toplamayı bildi.

23-25 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul Tuzla’da gerçekleşen Uluslararası İstanbul Gastronomi Günlerine 7 Öğrencisiyle katılan Haydarpaşa Ticaret Lisesinde her katılan yarışmacının ödül kazanmasından dolayı moraller çok yüksek. Restoran tatlı tabağı yarışmasına katılan 1 öğrenci, Restoran ana yemek tabağı dalında 2 öğrenci, Makarna tabağı dalında 2 öğrenci Pizza dalında ise 2 öğrenci yarışan yarışmada her dalda başarı elde eden öğrenciler yarışmanın akabinde İstanbul’da da Kültür gezilerine katıldı.

Her dalda başarı gösterdiler

İstanbul’u iki gün gezen yarışmacı ekip İstanbul’da İki Kıtada da gezi ve gözlemler yaparak başarılarını taçlandırdı.

Sınırlı imkanlarıyla, özveri göstererek yarışmaya hazırlanan ekip, İstanbul’da yarışma alanının son dakika değişmesinden dolayı yarışmaya gitmek için biraz yol kat edip yorgun bir şekilde yarışmaya katılsalar da her dalda başarı gösterdi.

Haydarpaşa Ticaret Lisesi öğrencileri 4 Altın, 2 Gümüş ve 1 Bronz madalya kazandı.

Kafilenin yanında yer alan Okul Müdürü Meltem Adalı, Öğretmenler Mutiye Osmancık, Rufat Rufat ve Emel Osmanlar ekibin yarışmaya hazırlık süreci İstanbul’ gidiş geliş süreçlerinde öğrencilerin hep yanında oldu.

Haydarpaşa Ticaret Lisesi ailesi büyük bir mutlulukla yurda dönerken, bu başarısını gururla herkesle paylaşmaya başladı.

Yarışmada Başarılı olan öğrenciler;

1- Restorant Tatlı Tabağı dalında; Dilem Konaç Altın Madalya

2- Restorant Makarna Tabağı dalında Merve Ersöz Altın Madalya

3- Restorant Makarna Tabağı dalında Ayşenur Şan Altın Madalya

4- Pizza Dalında Niyazi Can İlal Altın Madalya

5- Restorant Ana Yemeği dalında Mehmetali Sancak Gümüş Madalya

6- Restorant Ana Yemeği dalında Mustafa Akkoyun Gümüş Madalya

7- Pizza Dalında Fatma Nur Biricik Bronz Madalya