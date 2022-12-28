Keyifli bir gün oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve beraberindeki bakanlık bürokratları, yeni yıl dolayısıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Merkezini ziyaret etti.

Açıklamaya göre Taçoy, Çocuk Onkoloji Merkezi’ndeki çocukların ve sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı. Çocuklara hediyeler de dağıtan Bakan Taçoy, çocukların yeni yıl dolayısıyla eğlenceli bir gün geçirmesini diledi.

"Onkoloji Merkezi’ndeki çocuklarımızın morale çok ihtiyacı var. Onları neşelendirmek, eğlendirmek için bir yılbaşı kutlaması yaptık. Çocuklarımızın mutluluğu, iyileşmelerinde önemli rol oynadığı için hastanede yatarak tedavi görmelerine rağmen sosyal hayattan kopmamaları adına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak her zaman onlara destek vermeye devam edeceğiz " diyen Taçoy, yeni yılın tüm hastalara şifa getirmesini temenni etti.

Bando takımı, pamuk şekeri standı ve palyaçoların hazır bulunduğu ziyarette, çocuklar gönüllerince eğlenerek keyifli dakikalar yaşadı.

Çocuk Onkoloji Uzm. Dr. Dilek Bilgen ise etkinlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a Çocuk Onkoloji Merkezi’ne katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

