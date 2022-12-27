Satış senedi imzalamış

Lefkoşa Devlet Hastanesinin park yerindeki karavanı çalıp Girne’de satan Murat Gören dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının çaldığı karavanı 35 bin liraya sattığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 21 Aralık 2022 tarihinde saat 16.30 sıralarında Lefkoşa Devlet Hastanesinin araç otoparkında bulunan İ.Ö.’ye ait karavanı çaldığını söyledi.

Polis, zanlı Murat Gören’in çaldığı karavanı 35 bin TL karşılığında Girne'de bir şahsa satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiğini belirtti. Polis, zanlının 23 Aralık 2022 tarihinde tespit edilerek gözaltına alındığını, aynı tarihte mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, zanlının bir kağıda karavanı 35 bin TL karşılığında sattığına dair yazı yazıp imza ettiğini, kağıdın bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlıdan incelenmek üzere el yazı ve imza örneği alındığını belirtti.

Polis, zanlının ifade verdiğini ve bazı iddialarda bulunduğunu ve iddialarının araştırılması gerektiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, aranmakta olan şahıs ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirtti. Polis, zanlının serbest kalması halinde aranmakta olan şahsa ve alınması gereken ifadelere etki etme olasılığı olduğunu belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

