Rumlara net mesaj

İktidardaki Rum DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, yabancı büyükelçilerle yaptığı görüşmeler çerçevesinde bu kez İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie ve Hollanda Büyükelçisi Elke Merks-Schaapveld’le ayrı ayrı bir araya geldiği haber verildi.

Neofitu “Türk işgalinden, işgal birliklerinden, 1960 garanti koşullarından kurtulmak istiyorum. Toprakları; Omorfo’yu (Güzelyurt), Maraş’ı ve diğer bölgeleri geri almak istiyorum. Mülkiyet konusunun adil bir şekilde çözülmesini istiyorum. Bütün bunları almak içinse, Kıbrıslı Türklere siyasi eşitliği vermemiz gerekir” dedi.

Neofitu’nun bu görüşmelerin ardından Kıbrıs sorunuyla ilgili güçlü mesajlar gönderdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Neofitu’nun mesajlarının “İngiliz fikirleri” ve Kıbrıs sorununun çözüm parametreleriyle alakalı olduğunu kaydetti.

Büyükelçilerle görüşmelerinden sonra yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkelerin Kıbrıs sorunuyla ilgilenmesini olumlu bulduğunu dile getiren Neofitu, bunun oldukça olumlu bir şey olduğunu, çünkü uluslararası ilgi olmadan Kıbrıs sorununun hiçbir zaman çözülemeyeceğini iddia etti.

Kendilerinin Kıbrıs sorununa bir an önce çözüm bulunması konusunda olumlu olduklarını da dile getiren Neofitu, kendisinin yıllardır sabahtan akşama kadar, Kıbrıs sorunundan ekonomiye ve iç meselelere kadar, ne istemediklerini duymaktan yorulduğunu, çünkü her gün ne istemediklerini tekrarlamanın soruna çözüm olmadığını ifade etti.

Sorunu çözmek için esneklik önerdi

Neofitu, bir problemin çözümü çabasında, herhangi bir fikri veya görüşü reddederek, hiçbir sorununun çözülemeyeceğini de savundu.

Bu meseleyle ilgili olarak, DİSİ Başkanı olarak Kıbrıs sorunuyla ilgili ne istediğini bildiğini savunan Neofitu sözlerini kısaca şöyle sürdürdü;

“Türk işgalinden, işgal birliklerinden, 1960 garanti koşullarından kurtulmak istiyorum. Toprakları; Omorfo’yu (Güzelyurt), Maraş’ı ve diğer bölgeleri geri almak istiyorum. Mülkiyet konusunun adil bir şekilde çözülmesini istiyorum. Bütün bunları almak içinse, Kıbrıslı Türklere siyasi eşitliği vermemiz gerekir.”

Neofitu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in desantralize federasyonla çıkmazın aşılmasına ilişkin çabasını anladığını ve desteklediğini de ifade etti.

“Merkezi hükümette birçok yetki olmasının devleti işlevsiz hale getirdiği söylendi ve buna katılmıyor değilim” ifadesini kullanan Neofitu, bu yüzden desantralize federasyona ilişkin doğru ve akıllı tezin ortaya çıktığını öne sürdü.

Neofitu konuşmasını “kabul edemeyeceği şeyin, bir yandan merkezi hükümette fazla yetki olduğu zaman, bunun işlevsel olmayan bir oluşum olacağını söylemek ve reddetmek; desantralize federasyonu görüşecekleri zaman da güya konfederal unsurlara sahip olduğu gerekçesiyle bunu yine reddetmektedir” ifadeleriyle sürdürdü.

En nihayetinde bu memlekette ne istediklerine karar vermeleri gerektiğini ifade eden Neofitu, aksi halde çıkmazların olduğu gibi kalacağını ve ulusal problemlerin çoğalacağını sözlerine ekledi.