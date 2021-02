Para yok, esnafın yüzü gülmedi

Ömer KADİROĞLU

Covid-19 önlemler çerçevesinde 3 hafta süreyle kapanan perakende sektörü iki gün önce yeniden açılsa da esnafın yüzü gülmedi. Diyalog’a konuşan Lefkoşa’nın Arasta esnafı “az da olsa iş yerimizi umutla açtık ve müşteri bekledik. Fakat gelen, giden olmuyor. Bunun nedeni parasızlıktır” dedi.

Lokmacı kapısının da kapalı olması nedeniyle bölgeye turist gelmediğini belirten Arasta esnafı, çok sayıda iş yerinin devren kiralık olduğunu söyledi. Esnaf, sadece son 3 hafta değil, ondan önce de kapanmaların olduğunu anımsatarak, kiraların ve borçların ertelenmesi çağrısında bulundu.

*****

Ne dediler…?



Bekire Tatarlar

“Biz gıda sektörü olduğumuz için çok az da olsa bir satış yapabiliyoruz ancak Arasta Çarşısı’nın durumu hiç de iç açıcı değildir. Arasta bölgesinde esnaf iş yapamıyor. Buraya kimse gelmediği için dükkânlar siftah yapmadan kapanıyor. Devletin aldığı yanlış kararlar ve izlediği yanlış politikalar nedeniyle esnaf kan ağlıyor. İnsanlar dükkânlarını açtı ancak ne bulacaklar da kime satacaklar. İnsanların alım gücü düştü. Özellikle Arasta bölgesindeki esnaf bir kuruşluk satış yapamıyor. Esnaf ve vatandaş kan ağlarken hükümet edenler keyif yapıyor.”

Özkay Ertayfur

“Üç haftalık kapalılık sürecinin ardından iş yerlerimizi açtık. Birçok bölgede canlılık yaşansa da burada yani Arasta bölgesinde hiçbir hareketlilik yoktur. Burada sınır kapısı açılmazsa çarşının tamamının kapanması gerekiyor. Burada esnaf az da olsa güneyden gelen turistler nedeniyle iş yapıyordu ancak şu an esnaf bir birine bakıyor. Yerli halk buraya gelip alışveriş yapmıyor. Bu bölge Kapalı Maraş’a benzedi. Bir senedir hiç bir şey kazanmıyoruz ve birikimlerimizi harcıyoruz. Birikimlerimiz de kazanç olmadığı için çok fazla dayanamayız. Yetkililerden bir çalışma bekliyoruz ancak onlar da ne yaptığını bilmez. Bir bakmışsın “tekrar kapattık” diyecekler diye endişe yaşar olduk.”



Ömer Cabacaba

“Birçok bölgede kısmi açılımlar oldu ve yavaş yavaş bir hareketlilik başladı ancak Arasta bölgesindeki sessizlik devam ediyor. Pandeminin başladığı günden bu yana burası sıfırlandı. Esnaf ürünlerini aldığı fiyatın üçte birine satmaya çalışıyor. Buradaki esnaf güneyden gelen veya ülkede bulunan turistlerle az da olsa işini döndürüyordu. Gelinen noktada Arasta esnafı bitme noktasına geldi. Sınır kapısı açılıncaya kadar, ülkeye turist ve öğrenciler gelene kadar ayakta duracak esnaf bulunamayacak.”



Mustafa Yüksekbaş

“Sınır kapılarının kapanması ve ülkeye turistin gelmemesi ile arasta zaten sıkıntılı bir sürece girmişti. Üç hafta aranın ardından dükkânlarımızı yeniden açtık. Kısmi açılımla birçok bölgede hareketlilik başlasa da Arasta bölgesindeki sessizlik sürüyor. Yetkililer kendi kendileri ile kavga etmekten vazgeçerek esnafın yaşadığı sıkıntılara yönelik çalışmaya başlamazlarsa bir tane dahi esnaf kalmayacak. Gerçekten çok yazık ediyorlar. Arasta esnafının artık sesini duymaları gerekiyor. verdiğimiz vergilerin bizlere dönüşünü yapabilecek güçlü bir devlet beklerdik. Buradaki dükkânlar vakıflar idaresine aittir ve kira konusunda buradaki esnafın kiralarında çalışmalar yapmaları gerekirdi. Siftah yapmadan günlerimiz geçse de kira ve vergilerimizi ödemeye devam ediyoruz. Devlet buradaki esnafa sırtını değil de yüzünü dönse ve sıkıntılarımızı çözmek için çalışsa bizler memnun olacağız. Hükümet kendi yapabilecekleri ötelemelerde olsun bir çalışma yapsa esnafa can suyu olacak. Arasta can çekişiyor ve yetkililer görmüyor.”



Salih Doktoroğlu

“Üç haftalık kapalılık sürecinin ardından dükkânlarımızı yeniden açtık. Dükkânlarımızı açabilmemiz iyi oldu ancak buraya kimse gelmediği için iş yapamıyoruz. Marketlerin içinde yüzlerce insan doluşacak ancak bana bu bölgede iki tane müşteri gelecek onu da kapattılar. Esnafın ne yapacağını, kirasını nasıl öder diye düşünmeden kapatıyorlar açıyorlar. Ben gelecek iki müşteriden veya makinistlere gidecek sayılı kişiler virüs bulaştıracak denilerek kapatılırken marketlerde yığınla insan oluyor ve oralarda hastalık olmuyor. Bu yanlış politika ile esnafı bitirdiler. Bizim burada iş yaptığımız insanlar güneyden gelenler veya ülkeye gelen turistler üzerindendi. Bu konularda çalışmalar yapılmasını ve yavaş yavaş normale dönmeyi istiyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 11:39