Bir an önce kımıldayın

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin turizm ve Kuzeye geçişlerle ilgili yeni yürürlüğe koyduğu engellemelerle ilişkin Cumhurbaşkanını ve Dışişleri Bakanını göreve davet etti.

Yapılan açıklamaya göre; Rum tarafının yeni bir belge yayınlayarak Güneyden Kuzeye geçmek isteyen İngilizleri de engellediklerini aktaran Özersay “Birleşik Krallık, AB’den çıktığı için Rum tarafının AB üyesi olmayan Rusya, İsrail vatandaşları gibi İngilizlerin de Üs bölgeleri üzerinden ülkemize turist olarak geçişini yasaklaması sıkıntısı ortaya çıkmış durumda” dedi.

Bunun kabul edilemez, iyi niyetten yoksun bir girişim olduğunu kaydeden Özersay şöyle devam etti:

“Şu anda yapılması gereken bizim görevdeyken yaptığımız gibi turizmi baltalama anlamına gelen bu hamleye karşı Cumhurbaşkanının ve Dışişleri Bakanının bir an önce kımıldamasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı zaman zaman yaptığı telekonferans görüşmeleri sosyal medyadan yayınlayarak gösteriyor. Yaptığı temaslarda bunları dile getirmesi gerekir. Çünkü Güneyden gelişler Kıbrıs Türkü’nün can damarlarından biridir.

HP Genel Başkanı Özersay, Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Rusya ve İsrail’den Güneye gelip Kuzeye geçmek isteyenlere ilişkin buna benzer krizler yaşadıklarını ve bakan olarak yaptığı girişimlerle sorunları çözdüklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı olduğu dönemde benzeri konularda epeyce diplomatik girişimde bulunduğunu ancak Rumların yeni bir hamle yaparak Yeşil Hat Tüzüğü’nü değiştirmeden, tüzüğü uygulamada değiştirecek yeni bir belge hazırladıklarını belirten Özersay, “Yeşil Hat Tüzüğü bir Avrupa Birliği tüzüğüdür ve o tüzük Brüksel’de değişir. Rumlar bunu orada yapamayacaklarını bildikleri için tüzük aynı kaldı ama içini bozmaya kalktılar. Onun üzerinden AB vatandaşı olmayan diğer 3. ülke vatandaşları Güneye geldiklerinde, KKTC’ye geçişlerini engellemeye başladılar” dedi.