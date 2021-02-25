Tek dozluk ilk aşı, yüzde 66 etkili

Her onaya giden aşı gibi, acil kullanım onayı görüşmelerinden iki gün önce aşı ile ilgili raporunu açıklayan Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Johnson Johnson'ın tek dozluk Covid-19 aşısının denemelerde güvenli ve etkili olduğunu ve acil kullanım için onaylanmasının önünün açıldığını açıkladı. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Cuma günü Johnson Johnson'ın tek dozluk Covid-19 aşısına acil kullanım izni vermek için toplanacak. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yaptığı açıklamada, ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın tek dozluk Covid-19 aşısının denemelerde güvenli ve etkili olduğunu söyledi.

Cuma günü acil kullanım izni görüşülecek olan aşının onaylanma ile ilgili önünün açıldığını işaret eden Gıda ve İlaç Dairesi, aynı prosedürü daha önce Biontech-Pfizer ve Moderna aşılarına acil kullanım izni vermeden de yapmıştı.

Yüzde 66 etkili

ABD merkezli ilaç şirketi Johnson & Johnson, Covid-19’a karşı geliştirdikleri dünyadaki tek dozluk tek aşının etkinlik yüzdesinin yüzde 66 olduğunu açıklamıştı.

Johnson & Johnson yaptığı açıklamada, geliştirilen aşının, hafif ve ağır vakalar karşısında etkili olduğunu, yaklaşık 44 bin kişi üzerinde yapılan çalışmalarda aşının, ABD'de yüzde 72, Latin Amerika'da yüzde 66 ve Güney Afrika'da yüzde 57 oranlarında etkinlik gösterdiğini belirtti.



28 gün sonra etkisini gösteriyor

Yapılan çalışmalarda hiçbir deneğin hayatını kaybetmediğini bildiren Johnson & Johnson, mutasyonları da deneye tabi tutan tek şirket durumunda. Enjekte edildikten 28 gün sonra etkili hale gelen Johnson & Johnson’ın aşısının ağır Covid-19 vakalarında yüzde 85 etkili olduğu açıklandı.

5 AB ülkesinden "Covid-19 aşı üretimi hızlandırılsın" çağrısı

Bu arada İspanya, Belçika, Danimarka, Litvanya ve Polonya, 25-26 Şubat'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve diğer AB liderlerine mektup göndererek Kovid-19 aşı üretiminin hızlandırılmasını istedi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 5 ülke, yeni tip Coronavirüsle (Covid-19) mücadelede yaşadıkları aşı tedarik sorununa çözüm geliştirmek ve aşı üretimini güçlendirmek için AB'den daha fazla yatırım yapmasını talep etti.

İspanya, Belçika, Danimarka, Litvanya ve Polonya başbakanlarının imzasının olduğu mektup, 25-26 Şubat'ta video konferans yöntemiyle yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve diğer AB liderlerine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 11:23