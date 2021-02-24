Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Dipkarpaz’da yaşayan Kıbrıslı Rum Georgios Vasiliu’nun aracı mumlu süngerle kundaklanmak istendi. Üzerine mum yerleştirilen süngülerler ateşe verilip, aracın bagaj kısmına atıldı. Ancak mum sönünce araç yanarak yanmaktan kurtuldu. Aracının bagaj kısmındaki manzara ile karşılaşan Vasiliu durumu polise bildirdi. Başlatılan soruşturma kapsamında Vailiu’nun komşusu olan Ercan Zengin’in evine gidildi. Evde arama yapan polis, bahçede Vasiliu’nun aracına atılan süngerlerle bire bir aynı olan süngerler buldu. Gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

İlginç bir yöntem kullanıldı

Mahkemeye mesele ile ilgili olguları aktaran polis çavuşu Mustafa Yıldız, 21 Şubat ile 22 Şubat tarihleri arasında, Dipkarpaz’da sakin Georgios Vasiliu’nun çift kabin olan aracının bagaj kısmına üzerine bir adet mum yerleştirilen sünger atıldığını, aracın kundaklanmaya çalışıldığını anlattı. Polis, mumun sönmesi neticesinde kundaklama olayının gerçekleşmediğini ifade etti. Polis, tahkikat maksatlı, Georgios Vasiliu’nun komşusu olan zanlı Ercan Zengin’in ikametgahına gidildiğini ve bahçe içerisinde, bagajda bulunan süngerlerle bire bir aynı olan çok sayıda sünger tespit edildiğini aktardı.

Suçlamaları reddetti

Zanlının meselede şüpheli olarak gözaltına alındığını ve olayla bağlantısı olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten polis, mahkemeden süre talep etti.

Zanlı avukatı Alper Dede, müvekkilinin olayla ilgisinin olmadığını iddia etti ve tutukluluk talebine itiraz etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının, 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.