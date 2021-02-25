Elektrikler ödenmeyecek

Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek, Atatürk Stadı’nın 4 milyonun üzerinde elektrik borcu olduğunu ve bunun stadın altında bulunan lokallerin kullandığı elektrik olduğunu belirterek “Bu konuda bir girişim yapacağız. Herkes kullandığı elektriği ödeyecek” dedi.

Toplamda 5 milyon elektrik borcu var

Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek, daireye ait altmış adet elektrik sayacı olduğunu ve göreve geldikleri 27 Ocak itibarıyla 5 milyon TL civarı elektrik borcu bulunduğunu belirtti. Tek, bu borcun 2021 yılı bütçesinin %10’una denk geldiğine de işaret etti.

Ancak elektrik borcunu ödeyebiliriz

Kendilerine ayrılan bütçeyle ancak borcu kapatabileceklerini vurgulayan Tek, “Sadece Atatürk Spor Kompleksi’nin 4 milyon TL elektrik borcu bulunmaktadır. Toplam elektrik borcunun bu kadar zaman ödenmemiş olmaması ne kadar doğrudur. Hem hafta sonu hem de hafta arası tesise gittim. Etkinlik yok ancak elektrik harcanmaya devam ediyor. Borcun yüksek olmasına alttaki tesislerin etkisi büyüktür. Oradaki kurumların statülerini korumak adına devletin üstünden bu kadar külfet oluşturması doğru değildir. Bunun kesinlikle değişmesi gerekir. Bununla ilgili çalışma yapıyoruz. Pandemi süreci sonrası gereken yapılacaktır. Elektriklerimizin kesilme noktasına gelmesi doğru değildir.”

Güzelyurt Spor Salonu’nun elektriği kesik

Güzelyurt Spor Salonu’nun elektriğinin kesik olduğuna işaret eden Fuat Tek, 260 bin TL civarı elektrik borcu bulunduğunu kaydetti. Pandemi sürecinde bir aylık elektrik faturasının 25 bin TL olduğundan yakınan Tek, Elektrik Kurumu’yla görüşme yaptıklarını, kendilerine ait olan altmışa yakın sayaç olduğunu ancak kendilerinin bilgisinde yirmi beş sayaç olduğunu kaydetti.

Bazı federasyonlar elektrik parasını daireye ödetiyor

Bazı federasyonların katkı almasına karşın, elektrik parasını daireden aldıklarını belirten Tek, “Böyle bir durumda biz sadece birilerinin masrafını karşılıyoruz” şeklinde konuştu. Bu durumda gençliğe yönelik herhangi bir yatırım yapamayacaklarına parmak basan Tek, şunları söyledi:

“Amacımız yeni dönemde yeni projeleri hayata geçirmektir. Ancak bu karşılaştıklarımızdan sonra bu yıkık harabe düzeni ayağa kaldırmak adına imkanımız kalırsa yapmak isteriz. Burada çok umutlu bir tablo yoktur. Yılların birikimi vardır. Devlet de olsa hesabı sorulmalıdır. İnsanların elektriği kesiliyorsa devlet de o sorumluluk bilinci içinde gerekeni yapmalıdır.”