Fanatikler patladı

İktidardaki DİSİ Başkanı Averof Nefotiru’nun ‘Türk askerinden, 1960 Garanti Antlaşmalarından kurtulmak, Güzelyurt’u, Maraş’ı ve diğer bölgeleri geri almak, mülkiyet konusunu adil bir şekilde çözmek için’ Kıbrıslı Türklere siyasi eşitliği vermeleri gerektiğini söylemesi, fanatik partilerden sert tepki gördü.

Alithia gazetesinin haberine göre EDEK “iki bölgeli iki toplumlu federasyonu savunanlar, iki oluşturucu birim arasında siyasi eşitlik, garantili çoğunluk ve bireysel mülkiyet hakkı aracılığıyla eşitliği siyasi ve insan hakları düzeyinde ihlal ediyor, aslında bir çeşit devlet eşdeğerliğine ve belki konfederasyona sürüklüyor” görüşünü ortaya koydu.

Vatandaşlar İttifakı, “Türkiye’nin istediğinin siyasi eşitlik olmadığını, bunu zaten Güvenlik Konseyi kararları ile elde ettiğini ancak yeterli görmediğini” savundu, “kimse bunu anlamamış gibi yapmasın” vurgusu ile şunları ekledi:

“Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti’ni, Kıbrıs Türk oluşturucu devleti olarak tanınacak sahte devlet ile eşdeğer bir Kıbrıs Rum devletine dönüştürmek istiyor. Birileri örtülü veya açık konfederasyonu kabule niyetliyse bunu halka açık açık söylemek zorundadır.”

Dayanışma Hareketi “Sayın Averof siyasi eşitliğin Kıbrıslı Türklere 1989’dan beri verilmiş olduğunu unutmasın. Türkler artık siyasi eşitlik değil, egemen eşitlik istiyor” görüşünü ortaya koydu. Neofitu’ya hitaben Güzelyurt ve Maraş geri verilecek diye halkla oyun oynamasın. Garanti Antlaşmalarına gelince, Türkler, bu antlaşmaların tasfiyesini kabul etmeyeceklerini açıkça belirttiler” dedi.

İngiliz planı masada

Ekologlar Hareketi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununun çözümüne dair bir İngiliz planı olup olmadığı konusunda Rum siyasi liderliğini ve halkını bilgilendirmek zorunda olduğuna dikkat çekerek şu görüşü paylaştı:

“Masaya, İngiliz çözüm planı marka adıyla, Kıbrıs için yıkıcı konfederasyon ve iki devlet çözümü mantığında hareket eden iki toplum devleti çözümü öngören yeni bir plan geliyor görünüyor.”

Terör örgütü ELAM, Neofitu’nun Kıbrıslı Türklere siyasi eşitlik verme niyetiyle ilgili açıklamasından kaygı belirttiği açıklamasında “Yeni beşli konferansta verecekleri; her türlü insan hakkını ve her demokrasi ilkesini yok edecek tavizleri gösteriyor. Kıbrıs’ı bu kadar kolay satabileceklerini zannediyorsa, kendilerine net cevabımız; cephemizi karşılarında bulacaklarıdır” ifadesini kullandı.

DİPA (Demokratik Cephe) ise Cenevre’deki beşli konferansa geri sayım sürerken, Türkiye sorunun uluslararası yönlerini tartışma konusu bile yapmazken, kendi aralarında, Kıbrıslı Türklere siyasi eşitlik verme konusunu konuşmalarının veya tartışmalarının Anastasiadis’in müzakere gücünü zayıflattığını ve “milli dava” diye andığı Kıbrıs sorununa zarar verdiği görüşünü ortaya koydu. Parti, “Kıbrıs sorununda havadan müzakere, intihar demektir” vurgusunu yaptı.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 12:11