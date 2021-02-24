Akar: Karşılık verildi

Ege'de 4 Yunan F-16 uçağı TCG-Çeşme gemisini taciz etti. Bin metre irtifadan yapılan tacize karşılık verildiği belirtildi. Milli Savunma Bakanı Akar, "Bizim de kendimize göre kurallarımız var, kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi" açıklaması yaptı. TCG Çeşme araştırma gemisi, kuzey Ege'nin uluslararası sularında hidrografik alandaki bilimsel ve teknik araştırmalarına başladı.

Yıllık planlı faaliyet programı kapsamında 2 Mart'a kadar kuzey Ege'de bilimsel ve teknik araştırmalarını yapacak gemi Yunanistan'a bağlı savaş uçakları tarafından taciz edildi.

Yunanistan Hava Kuvvetlerine bağlı 4 F-16 uçağı Limni Adası batısında TCG Çeşme'ye yaklaştı. Savaş uçaklarından biri TCG Çeşme'ye 2 deniz mili mesafede bir chaff fişeği atarak tacizde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize yönelik gerekli karşılığın verildiğini belirtti.

Isı ve radar güdümlü füzeleri kandırmak için kullanılan Chaff önleme sistemi askeri uçakların çoğunda bulunuyor. Sistem pilotlar tarafından veya uçaktaki sistemler tarafından otomatik olarak fırlatılıyor.

Akar: Hep birlikte görüyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'e gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yunan jetlerinin kuzey Ege'nin uluslararası sularında hidrografik alandaki bilimsel ve teknik araştırmalar yapan TCG Çeşme'ye yönelik tacizi sorulan Akar, şunları söyledi:

"Maalesef Yunan komşularımızın sık sık yaptığı taciz hareketlerinden biri. Önceki gün meydana geldi. Bizim de kendimize göre kurallarımız var, kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi. Orada yaptığımız çalışma tamamıyla hidrografik bir çalışma, depremle alakalı bilimsel, teknik bir çalışma. Daha önce Yunan komşularımızın kendilerinin de yaptığı bir çalışma. Kendi alanımızda kendimizle alakalı bilimsel, teknik çalışmamızı yaparken bu şekilde bir tacizin uygun olmadığını, iyi komşuluk ilişkilerine yakışmadığını hep birlikte görüyoruz. Biz her zaman söylediğimiz gibi diyalogdan yanayız, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız, uluslararası hukuka uyulmasından yanayız fakat maalesef zaman zaman bu tür hareketler oluyor. Bu konuda bizim tavrımız, kararımız, yapacağımız işler belli. Bundan kimsenin şüphesi, endişesi olmasın."