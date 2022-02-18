Sabıkaları var

Girne’de 8 Şubat 2022 tarihinde silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı’nın (53) korumaları Türkistan Gülce ile Halil Işık dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Olay yerine giderken, havaya ateş açtıkları gerekçesiyle tutuklanan zanlılar, soruşturma amaçlı 4 gün gözaltında kaldıktan sonra dün yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Zanlılar hakkındaki tutuklu yargı kararında birçok suçtan sabıkları bulunması etkili oldu.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Halil Falyalı’ya karşı düzenlenen silahlı saldırı sırasında zanlı Gülce'nin 2 el, zanlı Işık'ın ise 3 el havaya ateş ettiğini tespit ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların kullanmış oldukları 9 mm'lik tabancaların emare alındığını ve balistik inceleme yapıldığını aktardı.

Polis, zanlıların gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini ve silahların da üzerlerinde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti. Soruşturmanın tamamlandığını, iki zanlının da sabıkları bulunduğunu belirten polis, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Mahkeme, meskûn mahalde ateş açma, kanunsuz silah taşıma ve kasti hasar suçlarından yargılanmak üzere 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.