Sağlık durumları iyi

Hüseyin ÇİÇEK

Maliye Bakanı Özdemir Berova Gazimağusa’da trafik kazası geçirdi. Berova ve aracında bulunan Basın Danışmanı Özlem Sefer sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Gazimağua Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; kaza dün saat 15.00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa anayolunun Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) kavşağında meydana geldi. Fethi Avni Çaptuğ (E-74), yönetimindeki SZ 642 plakalı araç ile Lefkoşa - Gazimağusa eski anayolu üzerinden, DAÜ kavşağına geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yaptı. Sürücü daha sonra Lefkoşa istikametine dönüşe geçtiği sırada, o esnada Gazimağusa’dan Lefkoşa’ya doğru seyreden Aytaç Davulcu (E-45) yönetimindeki Maliye Bakanlığına ait 007 plakalı makam aracının önünü tıkaması sonucu çarpışmaya neden oldu. Çarpışma sonucu Berova’nın içerisinde bulunduğu makam aracı tarlaya savruldu. Kaza sonucu 007 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Maliye Bakanı Sayın Özdemir Berova ve Basın Danışmanı Özlem Sefer ile SZ 642 plakalı araç sürücüsü Fethi Avni Çaptuğ, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındılar. Yaralıların durumlarının iyi olduğu açıklandı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

