İnsan sağlığı ertelenemez

Afet İLBAN

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 112 Hızır Servisi önünde basın açıklaması yaparak, personel eksikliğine dikkat çekti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı konuşmada, 112 Hızır Servisi’nin, sağlık hizmetlerinin en önemli görev yerlerinden biri olduğunu ifade ederek, çalışanların, artan nüfusa ve personel eksikliğine rağmen büyük fedakârlıklar gösterdiğini belirtti.

Ambulansların hastalara yetişebilme noktasında çok hızlı hareket ve anında müdahale etme gerekliliğine işaret eden Bengihan, bunun personelle doğrudan alakalı olduğunu söyledi.

112 Hızır Servisi’ndeki personel ihtiyacına yönelik defalarca açıklama yaptıklarını dile getiren Güven Bengihan, Sağlık Bakanına personel sayısını güçlendirme çağrısı yaptıklarını hatırlattı. Bengihan, “Burasının ertelenemeyen, ötelenemeyen bir durumu vardır” dedi.

“Serviste personel eksikliği yaşanırken, Başbakan tarafından bir çalışanın mesai saatleri içerisinde çalışacağı talimatı geldiğini” iddia eden Bengihan, bunun çalışma barışını bozduğunu ve halkın alacağı sağlık hizmetine yetişme noktasında eksik olan personel sayısını negatif yönde etkilediğini söyledi.

“Hiç mi umurunuzda değil? İnsan sağlığından daha önemli ne olabilir ki?” sorularını soran KTAMS Başkanı Bengihan, “Siyasi menfaatler, partizanca uygulamalar kabul edilemez” dedi. 112 Hızır Servisi’nde vardiya çalışıldığını ifade eden Bengihan, servisten birilerinin ayrılmasının, “ayrımcılık ve adaletsizlik” olduğunu kaydetti.