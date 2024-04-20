Güzel bir yatırım

Emir ERTORUN

Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Kıbrıs Türk Mobilya Sanayicileri Derneği’nin destekleriyle hayata geçirilen Haydarpaşa Ticaret Lisesi Uygulama Oteli dün açıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleriyle yatak kapasitesi ve turist sayısını arttıracak yatırımların, bu coğrafyanın en güzel ülkelerden biri olan KKTC’nin güçlenmesi için büyük önem taşıdığını kaydetti.

Açılışta, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, TİKA Lefkoşa Ofis Koordinatörü Havva Pınar Özcan, Haydarpaşa Ticaret Lisesi Müdürü Meltem Adalı ile diğer yetkililer yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından öğrencilerin sunduğu müzik dinletisi ile başlayan törende, konuşmalar yapıldı. Katkı koyanlara plaket takdim edilen törende, açılış ardından izaz ikramda bulunuldu.

Haydarpaşa Ticaret Lisesi Müdürü Meltem Adalı açılışta yaptığı konuşmada, amacın; turizm sektörüne donanımlı, bilgili, eğitimli insan gücü yetiştirmek olduğunu belirtti.

TİKA Lefkoşa Ofis Koordinatörü Havva Pınar Özcan da, paydaşlarla birlikte projeye destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, TİKA olarak ülkede ofis açıktan sonra yapılan çalışmaları anlattı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, mesleki eğitimin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, bu alanda uygulamaya verilen öneme işaret etti.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, turizm ile eğitimin ülkenin en önemli ekonomik alanları olduğunu belirterek, ancak turizm alanında personel sayısının yetersiz kaldığına işaret etti.

