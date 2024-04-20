Sir Stelios ödüllendiriyor

"Stelios 2 Toplumlu İşbirliği Ödülleri 2024"de başarı gösteren 10 takıma (10 Kıbrıslı Rum ve 10 Kıbrıslı Rum girişimci) ödülünü, easy markaları ailesinin kurucusu ve sahibi Sir Stelios Haji-Ioannou verdi.

Bu yılın dikkat çeken noktası, ödül alanların yüzde 50'sinin ilk kez ödül alması oldu.

"Stelios İki Toplumlu İşbirliği Ödülleri 2024" için ortak başvurularını sunan toplam 34 Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk takım arasından 10 takımın her birine 20 şer bin euro ödül verdi.

Ödül Töreni, önceki gün Lefkoşa'daki Stelios Hayırsever Vakfı Merkezi Ofisleri'nde gerçekleşti ve Sir Stelios Haji-Ioannou kazananları Zoom aracılığıyla tebrik etti. Etkinliğe ödül için yarışan tüm girişimciler, "Stelios" Hayırsever Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri, medya temsilcileri ve televizyon kanalları katıldı.

Girişimler umut verici

Kazananları ve yarışmaya katılan tüm katılımcıları tebrik eden Sir Stelios Haji-Ioannou, şunları belirtti: "Bu yılın İki toplumlu Ödülleri'ne yeni iş ortaklıklarının katılımı ve ödüllendirilmesi, yüzde 50'yi bulan bir oranla, kurumun her yıl daha fazla Rum ve Türk Kıbrıslı tarafından benimsendiğini doğruluyor. Yeni girişimler, iki toplum arasındaki güveni güçlendirerek, ekonomik refaha katkıda bulunurken adada kalıcı bir barışı pekiştirme konusunda umut verici bir mesaj gönderiyor.”

Stelios Vakfı tarafından 2009'dan bu yana verilen İki Toplumlu Ödüllerin toplam değeri, bu yılki miktar da dahil olmak üzere, 4 milyon 390 bin Euro’dur.

Kimler ödül kazandı?

Stelios İki Toplumlu İşbirliği Ödülleri 2024'ün kazananlar şu şekilde açıklandı:

Andreas Andreou - Emre Serdar - www.slimlineframe.com

Christoforos Psyllidis - Burcu Mahmutoğlu - www.divecypria.cy

Steven Stavrou - Burak Doluay - https://socialtechlab.org/

Eleni Hatzigianni - Cile Siambis - www.instagram.com/karpasiaproducts

Theodoros Christoforou - Arsen Angı - https://izmer.com/en/

Agathoklis Agathokleous - Hasan Siber - https://coliveoil.com/

Kostakis Katsiaris - Osman Altunoglu - www.facebook.com/cyprustraditionalchair

Michalis Pantelidis - Arif Cebeci - //www.mpviolins.com/

Nikolas Papageorgiou - Zerin Sarp - https://musicforcyprus.com

Michalis Konstantinou - Fezile Ozatach - https://mcoenterprises.net/

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Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2024, 11:01