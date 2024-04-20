Alkışlar minikler için

Abdullah SUİÇMEZ

Gün Işığı Kreş ve Anaokulu’nun 23 Nisan gösterisi Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda gerçekleşti. Okul Müdürü Güncan Canbilek’in açılış konuşmasının ardından saygı duruşuna geçildi ve İstiklal Marşı okundu.

Sırasıyla miniklerin korusu, Gökkuşağı-Atatürk Dansı, Neşeli Aylar-23 Nisan Şiiri, Gökkuşağı-Şal Dansı, Parlayan Yıldızlar, Neşeli Aylar, Parlayan Güneşler ve Neşeli Bulutlar dans gösterileri sunuldu.

Salonu dolduran veliler, miniklerin gösterilerini heyecanla izledi ve bol bol alkışladı.

Gün Işığı Kreş ve Anaokulu’nun 23 Nisan etkinliğine Cumhurbaşkanı Ersin tatar ve Meclis Başkanı Zorlu Töre de katıldı.

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, kreş ve anaokulunda alınan eğitimin önemine dikkat çekerek, yaptıkları çalışmalardan dolayı öğretmenlere teşekkür etti.

İleride devlet yönetiminde ve diğer sektörlerde görev yapacak çocuklara eğitim hayatlarında başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre de etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyayı güzel yapanın çocuklar olduğuna değindi. Töre “Çocuklar varsa her şey çok daha güzel olur” dedi.

Çocukların iyi ve sağlıklı, ülkesine faydalı bireyler olarak yetişmesi için başta devlet olmak üzere, eğitimciler ve ailelere büyük görevler düştüğünü ifade eden Töre, “Hep birlikte daha güzel yarınlar yaratmak zorundayız” şeklinde konuştu.