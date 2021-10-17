Sahtekarlıkla suçlanıyor

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çatalköy’de, bir kiralık araç şirketinde çalışan Turan Demir’in, 400 Euro nakit para karşılığında kiraladığı aracı, sahte evrak düzenleyerek 300 Euro fiyata kiralamış gibi gösterip, 100 Euro parayı sirkat ettiği ileri sürüldü. Şirket tarafından kısa sürede fark edilen olay polise bildirilince, Turan Demir soluğu mahkemede aldı.



Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Süleyman Taluğ, huzurda bulunan zanlı Turan Demir'in Çatalköy'de faaliyet gösteren Citrus Island Rent a Car isimli iş yerine ait aracı Tatlısu’da sakin bir şahsa 20 günlük süre ile toplam 400 Euro’ya kiraladığını söyledi. Polis, zanlının söz konusu aracı 400 Euro'ya kiraladığını gösteren kira sözleşmesini, 300 Euro yazıp sahteleyerek iş yerine verdiğini ve 100 Euro parayı sirkat ettiğini söyledi.

İlk defası değilmiş

Polis, yapılan ileri soruşturmada, zanlının bir başka şahıstan da 10 günlük araç kiralayıp 200 STG almasına rağmen şirkete 2 bin TL ödeme yaptığının tespit edildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağı belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.