Sahtekarlıkla suçlanıyor

Suna ERDEN
Girne’ye bağlı Çatalköy’de, bir kiralık araç şirketinde çalışan Turan Demir’in, 400 Euro nakit para karşılığında kiraladığı aracı, sahte evrak düzenleyerek 300 Euro fiyata kiralamış gibi gösterip, 100 Euro parayı sirkat ettiği ileri sürüldü. Şirket tarafından kısa sürede fark edilen olay polise bildirilince, Turan Demir soluğu mahkemede aldı.
İlk defası değilmiş
Polis, yapılan ileri soruşturmada, zanlının bir başka şahıstan da 10 günlük araç kiralayıp 200 STG almasına rağmen şirkete 2 bin TL ödeme yaptığının tespit edildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağı belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.