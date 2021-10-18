Türk askeri güvencemiz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’ta haftalık yayımlanan Kathimerini gazetesine verdiği özel söyleşi aracılığıyla “Kıbrıslı Türkler aynen Kıbrıslı Rumlar gibi egemendir” mesajını verdi.

Gazeteye göre New York’ta gerçekleşen üçlü görüşmede ne olduğu, Genel Sekreter’in yeni özel temsilcisinin atanmama sebebi sorulduğunda “Biz, yetkileri Jane Holl Lute’tan daha fazla olmayacak bir temsilci atanmasını istiyoruz” diyen Tatar, şunları ekledi:

“Şu anda müzakerelerin yeniden başlamasına zemin olup olmadığını görmeye çalışıyoruz. Bizim saptamamız, resmî müzakerelerin başlaması için uygun zemin olmadığıdır. Gerçek bu olduğuna göre, çözüme yaklaştığımız ve meseleye Güvenlik Konseyi’nin de dâhil olduğu yanılgısı yaratacak, Lute’unkilerden daha fazla yetkilere sahip bir temsilci atanması doğru olmaz.”



Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in New York’taki üçlü görüşme sırasında, çözüm anlaşmasına imza atıldığı gün Türkiye’nin askerini çekmesi ve garantörlüğüne son vermesini istediğini söylediğine de işaret eden Tatar, Türkiye’nin böyle bir anlaşmaya imza atmayacağını ve Kıbrıslı Türklerin de kabul etmeyeceğini belirtti.Gazete Tatar’ın şu ifadeleri kullandığını yazdı:“Hiçbir Türk’ün garantilerin sona ermesini kabul etmesi söz konusu değildir ancak Kıbrıslı Rumların güvenlik meselesindeki kaygısını anlıyorum ama 1974 öncesinde onca cefa çeken Kıbrıslı Türkleri de düşünmemiz gerek. Üçlü görüşmede Anastasiadis’e bu konudaki görüşünü sordum, kabul etti, ‘Yanlış yaptık’ dedi. Belirli sayıda Türk askerinin caydırıcı unsur olarak Ada’da kalmasının Kıbrıslı Türkleri rahatlatacağına inanıyorum. Aynı zamanda da Türk garantilerinin yeni çözüm modeline uyumlanması gerekecek.”