26 Aralık en uygun tarih

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), 5. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Lefkoşa’da düzenlenen törende partililer, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı coşkuyla karşıladı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı törende yaptığı konuşmada “YDP umudun adıdır; çocuklarımızın, torunlarımızın umududur” dedi. Arıklı, seçim konusuna da değindi. Arıklı, “Önümüzde ki hafta içinde, çok büyük ihtimalle erken seçim tarihi belirlenecek. Bizler için en uygun tarih 26 Aralık’tır”dedi.

Arıklı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“YDP, Kıbrıs Türk halkının umududur. KKTC’nin yaşatılmasını ve kökleşmesini isteyenlerin umududur. Kurulduğu ilk gün, az kişilik bir ekiple yola çıkan bu parti, kısa sürede binlerce kişinin umudu oldu ve katıldığı ilk seçimde büyük bir başarı göstererek meclise girmeyi başardı.



Hükümette ki 10 aylık süre içerisinde, her türlü imkânsızlığa rağmen pek çok işe imza attık. KIB-TEK’teki 100 milyonlarca liralık yolsuzlukların üzerine gittik ve adrese teslim ihaleleri durdurduk.YDP, bir taraftan bunları yaparken, diğer taraftan da hiçbir siyasi partinin cesaret edemediği adımı atarak, milyonlarca liralık akaryakıt kaçakçılığının önüne geçti. Çünkü YDP’nin kimseye diyet borcu yok.”Arıklı, konuşmasında seçim konusuna da değindi. Arıklı, “Önümüzde ki hafta içinde, çok büyük ihtimalle erken seçim tarihi belirlenecek. Bizler için en uygun tarih 26 Aralık’tır. Büyük ihtimalle, diğer siyasi partilerin de onayı ile 26 Aralık 2021’de erken genel seçimler olacak” dedi.YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk de yaptığı konuşmada, YDP kuruluş aşaması ve bugünlere gelişini anlatarak, yanlarında olan herkese teşekkürlerini sundu.



