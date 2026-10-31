Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, seçmene, “Vatandaşlık görevinizi yerine getirin, sandığa gidin” çağrısı yaptı.

BRT’de yayınlanan “Gündem 12” programına konuk olan YSK Başkanı Özerdağ, yaklaşan milletvekilliği ve yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçim hazırlıklarının sürdüğünü belirten Özerdağ, seçmen sayısının yaklaşık 225 bin civarında öngörüldüğünü söyledi. Kesin rakamın, seçmen listelerinin askıya çıkarılması, itirazların değerlendirilmesi ve kesin listelerin oluşturulmasının ardından açıklanacağını ifade eden Özerdağ, gelecek hafta ilçe bazında seçmen sayılarının da kamuoyuyla paylaşılabileceğini söyledi.

YSK Başkanı Özerdağ, adayların oy pusulalarındaki yerlerinin ise 9 Kasım’da yapılacak kura çekimiyle belirleneceğini kaydetti.

Seçmenlere yönelik açıklamalarda da bulunan Özerdağ, karma oy uygulamasının kaldırıldığını hatırlattı. Yeni sistemde seçmenlerin mühür ve tercih yöntemini kullanacağına dikkat çeken Özerdağ, seçim tarihi yaklaştıkça oy verme işleminin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin görsel ve bilgilendirici çalışmalar yapılacağını söyledi.

Seçmenlerin vatandaşlık görevlerini yerine getirerek, sandığa gitmelerinin önemini belirten YSK Başkanı Özerdağ, seçimlere katılım oranının yüksek olmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Özerdağ, seçimlerin demokratik açıdan başarılı bir şekilde tamamlanmasının ve ülkenin bu süreçten kazanım sağlamasının herkesin ortak beklentisi olduğunu vurguladı.

Milletvekilliği ve yerel seçimlere ilişkin oy pusulalarının hazırlanması sürecine de değinen YSK Başkanı Özerdağ, adaylık başvurularının tamamlanmasının ardından kura çekimine gidileceğini ve ardından pusulaların basım sürecinin başlayacağını ifade etti.

Herhangi bir sorun yok

Seçmen kartlarının posta yoluyla vatandaşlara ulaştırılacağını da kaydeden Bertan Özerdağ, YSK’nın internet sitesi üzerinden seçmenlerin listelerde isimlerinin bulunup, bulunmadığını kontrol edebilecekleri bir sistemin oluşturulduğunu belirtti.

Kesin seçmen listelerinin açıklanmasının ardından vatandaşların hangi bölgede ve hangi sandıkta oy kullanabileceklerini de internet üzerinden öğrenebileceklerini kaydetti.

Seçim günü sandıkların yerleştirileceği alanlara ilişkin çalışmaların tamamlandığını kaydeden YSK Başkanı Özerdağ, ülke genelindeki sandık yerlerinin tespit edildiğini ve şu aşamada herhangi bir sorun bulunmadığını açıkladı.

Seçmen listelerinin kesinleşmesinin ardından her sandıkta bulunacak seçmen sayısının da netleşeceğini söyleyen Özerdağ, sandık kurullarına gerekli eğitimler verilerek, seçim gününe hazır hale getirileceklerini ifade etti.

YSK Başkanı Özerdağ, seçimlerin demokratik bir ortamda, yasal kurallar çerçevesinde ve güvenli şekilde tamamlanmasının önemine dikkat çekti.

Siyasi partilerden, seçim sürecinde kurallara uygun hareket etmelerini beklediklerini ifade eden Bertan Özerdağ, ülke demokrasisi açısından başarılı bir seçim dönemi geçirilmesi temennisinde bulundu.



Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2026, 10:07