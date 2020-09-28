‘Sandığa gidin’ çağrısı

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, seçim günü tüm vatandaşların sandığa giderek yurttaşlık görevini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Akıncı, dün sabah Küçük Kaymaklı Spor Kulübü ile Yenicami Ağdelen Kulübü’nü ziyaret ederek kulüp başkanı, yöneticiler ve kulüp üyesi yurttaşlarla bir araya geldi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’nın da eşlik ettiği ziyaretlerde Akıncı, görüş ve düşüncelerini aktardı, yurttaşların sorularını cevapladı.

Basın Bürosundan verilen bilgiye göre; Küçük Kaymaklı Spor Kulübü Kadın Birimi’nin hayata geçirilerek aktif olarak çalışmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Akıncı, kadınların diğer tüm alanlarda olduğu gibi sporun da siyasetin de içinde olmasının önemine vurgu yaptı.



Akıncı, seçim günü tüm yurttaşların sandığa giderek yurttaşlık görevini yerine getirmesi gerektiğini de kaydetti.Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı önlemler yanında seçim gününe yönelik de gerekli tedbirleri alarak sosyal mesafeye dikkat edileceğini, her yurttaşa ayrı ayrı eldiven verileceğini ve dezenfektan kullanılacağını anımsatan Akıncı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı’nın ‘Sandığa gitmek, bakkala gitmekten daha az tehlikelidir’ sözlerine katıldığını ifade etti.Seçimlerin yalnızca kendisinin değil halkın seçimi olduğunu ve halkın iradesinin ortaya konması açısından çok önemli olduğunu belirten Akıncı, halkın kendi iradesi, vicdanı ve aklıyla kararını vereceğini, herkesin de buna saygı duyacağını vurguladı.45 yıldır hizmetinde olduğu halkın kendisini çok iyi tanıdığını, kendisini tanımayanların Kıbrıs Türk halkına anlatmaya çalışmasının anlamsız olduğunu belirten Akıncı, “Ben halkın vicdanına inanır ve güvenirim. Anketler de sokak da bunu çok açık ortaya koymaktadır. Zaten halkımız da kararını vermiş durumdadır ve 11 Ekim’de cevabını kararlı bir şekilde yansıtacaktır” dedi.Bir soru üzerine Kıbrıs’ta bir çözümün gerekliliğine vurgu yaparak bu uğurda kararlı bir şekilde uğraş vermeye devam edeceğini söyleyen Akıncı, “Spor ambargosunun kaldırılması için tabii ki uğraş verelim, mücadeleyi yükseltelim ama gençlerimizin toplumsal anlamda dünyayla buluşması, uluslararası alana çıkabilmeleri için çözüm şarttır. Çözüm Kıbrıs için gerekli olduğu kadar, Türkiye’nin AB geleceği için, Doğu Akdeniz’deki gerginliklerin ortadan kalkması için de gereklidir” diye konuştu.