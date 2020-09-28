Hodri meydan

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçimde yarışacak diğer adaylara TV’de tartışma çağrısı yaptı.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Tufan Erhürman, katıldığı programlardan birinde ‘Sizi her aradığımızda ulaşıyoruz, ama bazı adaylara ulaşmak ve onları ekranlara çıkarmak mümkün değil’ denilmesi üzerine adayların televizyonlarda birlikte tartışmasını önemli bir demokratik görev olarak gördüğünü söyledi.

Erhürman, “Ben her zaman hazırım. Buradan diğer aday arkadaşlara da çağrı yapıyorum. Gelin Cumhurbaşkanlığı vizyonumuzu, Kıbrıs sorununu, federasyonu birlikte tartışalım. Doğrusu budur” şeklinde konuştu.

Erhürman şunları kaydetti:

“Federasyon dışındaki senaryoları ben gerçekçi bulmuyorum. Müzakere edecekseniz ve çözüme ulaşmak istiyorsanız, müzakere edeceğiniz şeklin adı federasyondur. Federasyonun da kendi içinde biçimleri vardır. Merkezi yanı güçlü federasyonlar, ya da kurucu devletleri güçlü federasyonlar vardır. Bunları tartışalım. Bunlar dışında bir görüşü savunan varsa da, çıkıp bana anlatması gerekir nasıl yapacağını. Dinlemeye hazırım. Diğer yandan Cumhurbaşkanlığı’nın sadece müzakere ofisi olmadığını, içeride ve dışarıda liderlik yapması gerektiğini söylüyorum. Buna itirazı olanlarla da ekranlarda tartışmak isterim.”

Pandemi süreci ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erhürman, hükümetin hata üstüne hata yaptığını, halkın güvenini yitirdiğini ve kriz yönetiminin çöktüğünü kaydetti.