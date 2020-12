Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, katıldığı bir televizyon programında Kıbrıs meselesi ve Maraş açılımı konularına da değindi. Maraş açılımının Kıbrıs görüşmeleri konusunda ezber bozacağını ve açılımın ülke geleceği için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Tatar, “Şu an açtığımız sahildir, kamu alanıdır, özel mülke dokunmadık” dedi.

Tatar, 8 Ekim’de bir bölümü açılan Kapalı Maraş’ı binlerce kişinin ziyaret ettiğini ifade ederek, “Bölge bölge, askeri bölgeden sivilleştirme ve iadeler söz konusu olacaktır. Maraş’ın açılması çok iyi oldu ve 2020 yılına damga vurdu. 2020’de Türkiye’nin de desteğiyle önemli bir hamle olarak kayıtlara geçti. Şu an açtığımız sahildir, kamu alanıdır, özel mülke dokunmadık. Artık Maraş’a açık bölge olarak bakabiliriz” dedi.

Tatar, her zaman federal temelde çözümün umut vermeyeceğini vurguladıklarını hatırlattı ve egemen eşitliğin konuşulması gerektiğini kaydetti.

Tatar, “Artık şartlar değişti; Kıbrıs eski Kıbrıs, Doğu Akdeniz ise eski Doğu Akdeniz değildir. Türkiye ile önemli bir yapı var, o da Mavi Vatan’dır. Egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devlet olmalıdır” diye konuştu.

Gösterdikleri iyi niyete rağmen, karşı taraftan iyi niyet görmediklerini söyleyen Tatar, “Annan Planı ve Crans Montana dahil yaşananları gördük. Bizim işimiz tüm şeffaflığıyla halkımıza gelişmeleri anlatmaktır. Biz de bunu yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere bakıldığında KKTC’nin statüsünün değiştiğini söyledi.

Türkiye’nin KKTC’ye verdiği desteğin daha da arttığını ifade eden Tatar, “KKTC yan yana yaşayan iki devlet politikası ve yeni iradenin ortaya çıkmasıyla daha değerli ve statüsü yüksek bir ülke olacaktır. Pandemiyi atlatalım, buradaki görüşleri hep birlikte göreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Salgına karşı verilen mücadele başarılıydı

Programda 2020 yılını da değerlendiren Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakanlık yaptığı dönemden itibaren Covid-19 salgınına karşı verilen mücadeleye değindi.

Tatar, “Alınan tedbirler ve kararlarla, sağlık çalışanları ile vatandaşlarla beraber büyük bir başarı elde ettik. Bu başarı da sürüyor. Önce sağlık dedik ama ekonomi de önemliydi. Marketçiyi vs. koruduk ve üretim devam etti. Hayvancı çiftçi devam etti. Küçülse de ekonominin çarkları devam etti. Temmuz’da yine bir hadise oldu, gelinen aşamada yine karantina uygulandı. Bütün dünya aşıyı konuşuyor. Aşıyı beklememiz gerekiyor. İnsanlığı koruyacak olan aşıdır. En erken zamanda aşıların ülkeye gelmesi ve insanların aşılanması önemli. AB’nin de vereceği aşılardan payımızı talep ettik” dedi.