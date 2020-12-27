‘Kapatmıyoruz’

Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (RES-BİR); Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından alınan son kararların kabul edilemez olduğunu belirterek kaos uyarısında bulundu.

Yazılı açıklamada; Mayıs ayından bu yana devletin ortaya koyduğu sağlıkla ilgili tüm koşulların yerine getirildiği belirtilirken, ilgili birikimlerin denetimine açık olduklarını, bunun dışında saat 21.00’den sonra ‘kapatma’ kararına uyulmayacağı ifade edildi.

Res-Bir tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

“Dünyayı derinden etkileyen bu salgın ve ekonomik kriz günlerinde, hem sağlık gemisini, hem de ekonomi gemisini birlikte ve yan yana yüzdürmek zorunluluğumuz var. Evet, şu an dünyada hayatta olan hiç kimsenin daha önce test etmediği büyük bir salgın sorunu var.

Evet, önce sağlık.

Ancak şu da bir gerçek ki, dünyada şu anda, hiç kimse böylesi bir ekonomik yıkımı da test etmedi.

Bizim de sizin gibi, hem sağlık, hem de ekonomik olarak gailelerini çektiğimiz, ailelerimiz, annelerimiz, babalarımız, çocuklarımız, nenelerimiz, dedelerimiz var. İşte biz, tam da bu bilinçle, hem sağlığımız hem de ekonomimiz için mücadele veriyoruz.

Biz sektör olarak, tam da bu bilinçle, ülkemizde Coronavirüs Mart ayında ilk görüldüğünde, bu virüs ile nasıl yaşayacağımızın, nasıl iş yerlerimizi açacağımızın ve kuralların bilim insanları, ‘Sağlık Üst Kurulu’, tarafından belirleninceye kadar iş yerlerimizi açmak istemediğimizi duyurduk.

Mayıs ayında da, Sağlık Üst Kurulu "yeni normal" adı verilen kuralları duyurdu.

Bizler de bu kurallara göre işletmelerimizi açtık.

Geçtiğimiz haftaya kadar, ara ara, geçtiğimiz hafta ise, gerek Sağlık Bakanlığımızın, gerek Polisimizin gerekse de Belediyelerimizin sağlık birimleri, üye işyerlerimizi çok yoğun bir şekilde denetlemiş, üyelerimiz arasında hiçbir kural ihlali tespit edememiştir.

Zaten halkımız da uyulması gereken kuralları çok iyi biliyor ve mekan tercihini de ona göre yapabiliyor.

Ülkemiz kapalı olduğu dönemde, sektörümüz devletten "borcunuzu borçla kapatın" tavsiyesi dışında hiçbir destek alamamıştır.

Sektörümüz için Sağlık Üst Kurulu’nun dün akşam aldığı kararlar asla kabul edilemezdir.

Kuralları koyanlar, koydukları kuralları denetlemekle yükümlüdürler.

Biz işletmeler de kurallara uyarak işimizi yapmakla yükümlüyüz.

Bizler bu bilinçle mekânlarımızı açık tutacağız.

Gelmek isteyen misafirlerimizi ağırlayacağız.

Sizler de bizleri, bir zahmet denetleyeceksiniz.

İşte bu şekilde, Sağlık gemisi ile Ekonomi gemisini tokuşturmadan birlikte yüzdüreceğiz.

Aksi tam bir kaos olacak. Ve bu kaosun altından da hiç kimse kalkamaz. Altında hep beraber eziliriz.”