Çarşı ağlıyor

Ömer KADİROĞLU

Kamu görevlisi ve emeklilere 13’üncü maaşların ödenmesi de esnafın yüzünü güldürmedi. Parayı alan vatandaşların marketlere akın ederek, daha çok gıda ürünleri aldığı görülürken; başkent Lefkoşa’nın Dereboyu, Metropol yolu ve Yenikent çarşı merkezlerinde herhangi bir canlılık yaşanmadı.

Diyalog muhabirine konuşan çarşı esnafı, hükümetin yılbaşı öncesinde almış olduğu kapatma kararları sayesinde vatandaşların alış verişten koparıldığını belirterek tepkisini dile getirdi. Esnaf “lokantaya veya herhangi bir eğlenceye gitmeyecek olan insanlar ne elbise alıyor ne de ayakkabı” diyerek bu duruma tepki gösterdi.

Vatandaşlar ne dediler?..

Mustafa Şenel

“13’üncü maaşı ödemelerin yapıldığı gün gidip aldım. Ancak market alış-verişi yapabiliyorum. Ocak ayında aracımın seyrüseferi, sigortası ve muayenesi var onların ödemeleri için de harcayacağım. Yılbaşı için 13’üncü maaştan pek bir harcama yapmayacağım. Normal zamanda nasıl bir alışveriş yapıyorsam yine öyle bir alışveriş yapacağım. Yılbaşı için de et ve patatesle fırın kebabı yapacağız.”

İlyas Aksoy

“13’üncü maaşımı aldım. 13’üncü maaşla ilgili özel bir harcama planım yoktur. Market alış verişi dışında aracımın sigortası ve ruhsatı için bir harcama yapacağım. Onun dışında ekstra bir harcama yapmayacağım. Bunlar dışında birikmiş borçlar kapatılacak. 13’üncü maaşımdan para kalırsa yılbaşı için sadece çocuklara hediye alacağım.”

Şahazad Ahmed

“13’üncü maaş almadım çünkü özel sektörde çalışıyorum. Keşke özel sektörde de 13’üncü maaş olsa da yükümüzü hafifletebilsek. Pandemi nedeniyle işlerimizle ilgili sıkıntılar yaşadık ve bu nedenle de yılbaşı için özel bir program yapmamız mümkün olmayacak. Evde çocuklarla birlikte ailecek bir akşam geçireceğiz ve kısmette ne varsa onu yiyeceğiz. Menümüzde kebap yok. Et de tavuk da çok pahalı olduğu için alamıyoruz. Bugün de 5 liralık zeytin, 10 liralık badem, 3 tane muz, 3 tane süt aldık. Kısacası asgari ücretliye yılbaşı yılsonu yok her gün normal bir gün gibi geçiyor.”

Ali Kemal Kurt

“Emekli olamadığım için 13’üncü maaş alamadım. Yaşadığım bir rahatsızlık nedeniyle çalışamadım ve emekli olamadım. Maddi sıkıntılar olduğu için yılbaşı akşamı için de bir program yapmadım. Evde o gün kısmette olanı yiyeceğiz. Köyde çay ocağı çalıştırıyorum oradan geçimimi sağlıyorum.”

Pembe Sadeli

“Çok şükür 13’üncü maaşımızı aldık. Almamış olsaydık zaten markete çıkamazdık. 13’üncü maaşı mutfak alışverişi için harcayacağız. Zaten başka bir harcama yapmaya da yetmiyor. Yılbaşında evdeyiz ve mangal yaparak yılbaşının olmazsa olmazı golifa yaparak ailecek geçireceğiz. Yılbaşı için 13’üncü maaştan abartılı bir harcama yapmayacağız.”

Nihat Öztürk

“Buradan emekli olmadığım için 13’üncü maaşım yoktur. 700 lira bir gelirim var. Hanımın aylığı var onunla birlikte geçiniyoruz. Yılbaşı için maddi sıkıntılar nedeniyle özel bir şey düşünmedik. Yılbaşını her zamanki gibi normal bir gün olarak geçireceğiz. Yılbaşı gecesi de soframızda kısmette ne varsa o olacaktır.”

Mustafa Kurumanastırlı

“13’üncü maaşımı aldım. Ekside olduğum için bu eksikliği kapatmaya çalışacağım. Eksiye düşmemizin sebebi her şeyin pahalı olması ve alım gücümüzün düşmesi mecburen bizleri eksilere itti. Bu eksiye düşüşü 13’üncü maaşla kapatamasak da bir nebze de olsa bizi rahatlattı. Yılbaşı için evde bir program yaptık. Hem ekonomik sıkıntılar hem de pandemi nedeniyle evde kalmayı uygun gördük. O gece için soframızda muhtemelen kebap olacaktır.”

Neval Tuğberk

“13’üncü maaşımızı aldık. 13’üncü maaşı harcarken evimizin temel ihtiyaçlarını alacağız. Toplumun neredeyse tamamı borçlu olduğundan bu 13’üncü maaşlarla önce borçlarımızı kapatacağız. Borçların ardından da temel ihtiyaçlarımızı alacağız. Yılbaşı için çekirdek ailemizle birlikte evimizde bir program yaptık. O gece ne yemek yapacağıma henüz karar veremedim. Ya et olacak ya hindi. Mangal yakmayı düşünmüyoruz fırında pişirip yiyeceğiz. Başka alış veriş yapacak halimiz yoktur.”

Fatma Kadı

“Market ihtiyaçlarını anca karşılıyoruz. İdareli gitmek zorundayız çünkü her şey çok pahalı ve kazancımız alışveriş yapmaya pek yetmiyor. 13’üncü maaş almadım. Devlet memuru olmadığım için bize 13’üncü maaş yok. Yılbaşı akşamı bütçemizin yettiği kadarıyla yapacağımız alışverişle bir sofra kurup o geceyi geçireceğiz. Eşim güneyde çalışıyordu ve bu nedenle biz çok temkinli davranmak zorundayız. Hükümetin kararsızlığı bizleri de tedirgin ediyor o yüzden elimizde olanı çok iyi idare etmemiz gerekiyor.”