KKTC’de 13, Güney'de 25 yeni vaka

KKTC’de son 24 saatte 2 bin 10 test yapıldı, 1’i yolcu, 7’si temaslı 5’i yerel 13 pozitif vakaya rastlandı. 15 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin açıklamasına göre; toplam test sayısı 319 bin 141’e, vaka sayısı ise bin 472’ye yükseldi.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin ülkeye hava yolu ile geldiğini, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

KKTC’deki Covid-19 vakalarında iyileşip taburcu olanların sayısı bin 275’e ulaştı.

Tedavisi devam eden vaka sayısı 191. Bunlardan 33’ü pandemi merkezinde, 158’i ise pandemi otellerinde takip ediliyor.

Güneyde vaka sayısı düşüyor

Güney Kıbrıs’ta 3 bin 866 test yapıldı, 25 yeni vaka tespit edildi. 2 kişinin daha öldüğü Güney’de toplam vaka sayısı 19 bin 391’e, toplam ölüm sayısı 111’e yükseldi.

Türkiye’de 15 bin 118 kişinin testi pozitif

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük Coronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 872 Covid-19 testi yapıldı, 15 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 501 oldu, 23 bin 231 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayı 1 milyon 994 bin 34'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor" dedi.

Son 24 saatte, 23 bin 231 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 994 bin 34'e yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 605 bin 813'e ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 133 bin 373, vefat sayısı 19 bin 624, ağır hasta sayısı 4 bin 501 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

23 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayı 1 milyon 994 bin 34'e yükseldi.

BioNTech, Türkiye’ye geliyor

Öte yandan BioNTech kurucu ortağı Uğur Şahin, "Türkiye anavatanımız. Türkiye'deki insanlara yardım edebilecek olmak bizim için büyük mutluluk" dedi. Şahin ayrıca, "TÜBİTAK ile görüşmelerimiz var. Türkiye’de de BioNTech şirketinin bir yerini açmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni tip Coronavirüs (Covid-19) aşısını geliştiren, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye ile yapılan aşı anlaşmasının kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirtti.

Uğur Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile yapılan aşı anlaşmasına ilişkin, "Bu anlaşma çok mutlu ediyor bizi. Türkiye doğduğumuz ülke, anavatanımız. Kalbimizin olduğu yer. Türkiye'deki insanlara yardım edebilecek olmak bizim için büyük mutluluk." dedi.

Şahin sözleşmenin detaylarına iliştin, ilk etapta bu yıl sonuna kadar 550 bin dozun Türkiye'ye gönderileceğini vurgulayarak, "Yıl sonu bu dozlar Türkiye'ye gidecek. İlk olarak lojistik konusuna hazırlanmamız lazım. Aşının nasıl yan etkisi olacak, mesela alerji, bu olduğunda nasıl davranılacak, bunların tümünün bilgilendirilmesi gerekiyor. Sağlık personelinin buna hazır olmasını, aşının güvenli bir şekilde verilmesini istiyoruz. Belki birkaç gün gecikme olabilir. 30 milyon aşıyı 2021 sonuna kadar göndermeyi düşünüyoruz. Mart sonuna kadar 4,5 milyon aşı dozu planladık aşılar dünyanın her yerine lazım. Adil bir şekilde dozları yetiştirmek istiyoruz. 2021 sonuna kadar Allah'ın izniyle başarabilirsek, 30 milyonu Türkiye'ye yetiştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

30 milyonun dışında ellerinde imkan olması ve Sağlık Bakanlığı'nın talep etmesi halinde daha fazla doz göndermek istediklerini anlatan Şahin, "Gelecek yıl için Pfizer şirketiyle beraber 1 milyardan fazla doz üretmek istiyoruz. 80'den fazla ülkeye bu dozları dağıtmamız gerekiyor. Elimizde olduktan sonra Türkiye istediğinde vermek isteriz." diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020, 03:43