Eylem yapılacak

Melis GÜNEL

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner “Açıklanan son kararların

tek başına Sağlık Üst Kurulu tarafından alındığına inanmıyorum. Bu kararlar siyasidir” dedi.

Geçtiğimiz hafta içinde sadece Sağlık Bakanlığı ile değil, hükümet yetkilileriyle toplantılar yaptıklarını ve denetimli faaliyet önerdiklerini anlatan Çağıner “Kapalı kapılar ardında bugüne kadar gösterdiğimiz anlayışa, aldığımız önlemlere teşekkür ederken, aldıkları kararla bizlere ödül değil ceza verdiler” diyerek, tepkisini dile getirdi.

tv2020 ana haber bülteninde canlı telefon bağlantısıyla soruları yanıtlayan Çağıner şöyle dedi:

“Bizi yönetenlerin turizmin önemli bir sektör olduğuna inanmadıklarını görüyoruz. Hafta içinde Başbakan ve Sağlık Bakanı ile görüştük. Bu hafta içinde ülkemize garantili nasıl turist getiririz diye çalışmalar yaptık. Sağlık Bakanlığının önereceği şekilde hareket etmeyi kabul ettik.”

Patlama mı olacaktı?

Vaka sayısı az olduğu halde restoran ve meyhaneleri kapatacak kadar saçma sapan bir karar aldıklarını vurgulayan Çağıner “Restoranlar 21.00’den sonra açık olsaydı patlama mı olacaktı?” diyerek, sektörler arasında gerilim yaratıcı bir uygulama yapıldığına dikkat çekti. Çağıner şöyle dedi:

“Hükümetin turizm sektörüne önem vermediğini görüyoruz. Öyle bir karar aldılar ve öyle bir hava yarattılar ki; otelciler, turizmciler, casino’cular sanki hafta boyunca restoranları ve meyhaneleri kapatın da bizi açın demiş. Halbuki bizler 20 bin kişinin çalıştığı bu sektörü de açık tutacak kararların alınmasını önerdik. Her türlü sağlık önlemlerine uymayı taahhüt ettik.

Kapalı kapılar ardında bizlere hassasiyetimiz için teşekkür edildi. Fakat daha sonra turizm sektörü takdir edilmek yerine cezalandırıldı.”

KKTC ekonomisinin tek başına Türkiye’den gelecek paralarla dönemeyeceğini belirten Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, şunları kaydetti:

“Biz özel sektör olarak 13’üncü maaşın bir yük olduğunu söylüyoruz. Ama ekonomik krizde bunun esnaf için bir cankurtaran simidi olacağı biliniyor. Diğer yandan turizmde çalışanlar ve özeldekiler ciddi sıkıntı çekiyor.

Tek başına ekonomi Türkiye’den gelen paralarla dönecek değildir. Dıştan yardım almadan çarkın dönmesi için üniversiteler ve turizmin canlı olması gerekiyor.

Yılbaşı otelcilik sektörü için önemli olduğu için belli denetimlerle izin verilmesini talep etmiştik. Bu konuda kendilerine garanti verdiğimiz halde dikkate almadılar.

Sorun kurulda değildir

Sağlık Üst Kurulu’nun üyeleriyle toplantıların yapıldığını belirten Çağıner “Yapılan toplantılarda, kurulun bizi anladığını gördük. Özellikle bazı deneyimli doktorlarımızın ekonomik konulara hakim olduklarını ve hassasiyet gösterdiklerini de gördük. Dolayısıyla bu son kararların kurul kararı değil, bir siyasi karar olduğunu söylüyoruz” dedi.

Çağıner bir soru üzerine, bundan sonraki adımın eylem olacağını ve bu konuda planlama yaptıklarını kaydetti.