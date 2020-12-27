10 TL veren binebilecek

Gazimağusa Belediyesi’nin Kapalı Maraş’ta hizmeti sunduğu bisikletler ülkemizde Covid-19 vakalarının artmasından sonra ilaçlanarak bugün yeniden kullanılmaya başlandı. Maraş’ın yaklaşık 4 kmlik güzergahının daha kolay gezilebilmesi amacıyla Maraş’ta yeniden hizmete sunulan 600 adet bisiklet genel dezenfekte çalışması yapılmasının yanı sıra her kullanıcının ardından dezenfekte edilerek virüs riski ortadan kaldırılıyor. 2 saatlik kullanım ücreti 10 TL olan bisikletler bisiklet istasyonundan sadece kredi kartıyla ödeme yapılarak kiralanıp Maraş gezilebilir.