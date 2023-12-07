Satış yapıyorlardı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, bir öğrenci yurduna düzenlediği baskında 19 gram hintkeneviri ele geçirdi, Aboubakar Diakita ile Samuel Kujo Wright isimli iki Nijeryalıyı tutukladı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Fatma Güder, 5 Aralık 2023 tarihinde saat 23.00 sıralarında, Aboubakar Diakita’nın, kalmakta olduğu yurt odasında uyuşturucu tasarruf ettiğine ve satışını yaptığına dair bilgi aldıklarını ve 6 Aralık saat 00:00 sıralarında yurt odasına baskın yaptıklarını belirtti.

Her iki zanlının yurt odası içerisinde tespit edildiğini anlatan polis, yapılan arama sonucunda 9 ayrı poşete sarılmış halde 19 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit ettiklerini açıkladı. Polis, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 200 Euro, 100 Dolar ve 10 bin 400 TL nakit paraya da el koyduklarını bildirdi.

Soruşturmanın yeni başladığına dikkat çeken polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023, 09:52