

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina’da ilk olarak Yunan mevkiidaşı Katerina Sakelaropulu ile görüştü. Erdoğan bu görüşmede, “Bardağın dolu tarafıyla konuşmak, gelecek için çok daha hayırlı olacaktır.” dedi. Yunan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu da iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni dönem mesajı verdi. Sakelaropulu, “Yunanistan ile Türkiye’nin, her zamankinden fazla mevcut pozitif siyasi iradeyi geliştirmesi elzemdir.” dedi.

Erdoğan - Sakelaropulu görüşmesinde karşılıklı “yeni dönem” mesajları

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl aradan sonra komşu Yunanistan’a önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Atina’da resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Yunan mevkidaşı Katerina Sakelaropulu ile bir araya geldi.

İki lider görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenleyerek yeni döneme ilişkin mesajlar verdi.

Yunan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, Türkiye ile Yunanistan arasında çeşitli konularda farklı yaklaşımlar olduğunu bildiklerini ancak iş birliğini büyüterek bölgedeki barışı ileri düzeye götürme amacında olduklarını söyledi. Sakelaropulu, “Yunanistan ile Türkiye’nin, her zamankinden fazla mevcut pozitif siyasi iradeyi geliştirmesi elzemdir.” dedi.

“BARDAĞIN DOLU TARAFIYLA KONUŞMAK ÇOK DAHA HAYIRLI OLACAK”

Sakelaropulu’nun ardından sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan aldı. Erdoğan, 5. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inandığını söyledi.

“Hedef aramızdaki 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu konuda hangi adımlarda, ne gibi adımlar atabiliriz bunları görüşeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bardağın dolu tarafıyla konuşmak öyle zannediyorum ki gelecek için çok daha hayırlı olacaktır.” diye konuştu.

MİÇOTAKİS’LE GÖRÜŞME BAŞLADI

Erdoğan bu görüşmenin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le bir araya geldi.

Bu görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı gerçekleşecek. Toplantıda Türk tarafını 8, Yunan tarafını 11 bakan temsil edecek.

Görüşmeler sırasında eğitim, kültür ve turizm alanında karşılıklı anlaşmaların imzalanacak. Bu ziyaretle birlikte, Türk turistlere Yunan adalarında kapıda vize uygulamasının hayata geçmesiyle ilgili bir açıklama yapılması da bekleniyor.