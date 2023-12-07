CTP ve UBP "Zorlu Töre" konusunu görüşecek..

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin, katıldığı TV programlarında CTP Milletvekilleri ve camiasıyla ilgili “vatan haini” sözlerini sarf etmesi üzerine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman tepki gösterdi, UBP Meclis grubuyla bu konuda özel bir görüşme gerçekleştireceklerini açıkladı.Erhürman, “Meclisin yarısını bu şekilde televizyonlarda suçlayan kişinin bu makamı işgal etmesi züldür” dedi.Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Erhürman, şöyle konuştu:“Bugün burada olmayan ve Meclis Başkanı sıfatı taşıyan bir arkadaş var. Burada bu kürsüden bir şeyler söylese, elbette kendisine cevabımız hazırdır. Ama televizyon programlarında gezerek CTP’nin 19 milletvekilini ve camiasını vatan haini olmakla suçlayan bir tavır sergiliyor. Bu tavırları çok dikkate almıyoruz, önemsemiyoruz ama Meclis Başkanı sıfatını taşıyan birinden bahsediyoruz. Bu suçlamalar ne hakkıdır ne de haddidir.Meclisin yarısını bu şekilde televizyonlarda suçlayan kişinin bu makamı işgal etmesi züldür. Benim 2 buçuk yaşında bir çocuğum var, büyüdüğünde birilerinin babasına hain dediğini görmesi, benim ve CTP’nin hazmedebileceği bir şey değildir. Ünal Üstel ile de konuştum.Grup başkan vekilleriyle bir görüşme talep ettik. Bunu kabul etti. Bu görüşmenin ardından, bundan sonraki tavrımızın ne olacağını belirleyeceğiz.” dedi.