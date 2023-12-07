Falyalı cinayetinde önemli gelişme

BASKINLA YAKALANDI

Polis bu hafta başında Zoetermeer’de ülkemizde çifte cinayet işlediğinden şüphelenilen bir kişiyi tutukladı. Polis, yakalanan kişinin geçen yıl Şubat ayında Girne’de gerçekleşen ve iş insanı Halil Falyalı ile şoförünün ölümüne neden olan cinayetin zanlısı olduğunu belirtti.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada; Ulusal Biriminin farklı bir polis biriminden zanlı ile ilgili olarak Zoetermeer’e yerleşmeye çalıştığına dair bir ihbar alındığı belirtildi. Bunun üzerine yürütülen soruşturmada zanlının kentte yaşadığı tespit edildi. Zanlı pazar gününü pazartesiye bağlayan gece saatlerinde yapılan baskınla yakalandı.

TÜRKİYE’YE İADE EDİLECEK

Kıbrıslı Gazetesi’nin elde ettiği bilgiye göre bu kişinin Cemil Önal olduğu öğrenildi.

Cinayet zanlısı Cemil Önal, dün Den Haag mahkemesinde hakim karşısına çıkartılarak tutuklandı. Zanlının Türkiye’ye iade edileceği belirtildi.