Seçim süreci değerlendirildi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, partisinin Lefkoşa ilçesine bağlı örgüt başkanlarıyla bir araya gelerek kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda ülke gündemindeki gelişmeler, vatandaşların beklentileri ve yaklaşan seçim sürecine ilişkin hazırlıklar ele alındı. Toplantıda ayrıca Lefkoşa ilçesine bağlı bölgelerde devam eden çalışmalar ve vatandaşların öncelikli talepleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Oğuz, parti teşkilatlarıyla düzenli olarak bir araya gelmeye önem verdiklerini belirterek, örgüt başkanlarının sahadaki gözlemlerini ve vatandaşlardan gelen talepleri dinleme fırsatı bulduklarını ifade etti. Toplantının, hem mevcut çalışmaların değerlendirilmesi hem de önümüzdeki döneme yönelik yol haritasının belirlenmesi açısından verimli geçtiğini kaydetti.

Oğuz, görüşmede ülkenin güncel siyasi ve sosyal gündeminin yanı sıra yaklaşan seçim sürecine yönelik yürütülen çalışmaların da değerlendirildiğini belirtti. Sahadan gelen geri bildirimlerin karar alma süreçlerinde önemli bir yer tuttuğunu belirten Oğuz, teşkilatların parti ile halk arasında güçlü bir köprü görevi üstlendiğini söyledi.

Ulusal Birlik Partisi’nin en büyük gücünün halkla kurduğu güçlü bağdan ve teşkilatların özverili çalışmalarından kaynaklandığını ifade eden Oğuz, örgütlerin görüş, öneri ve değerlendirmelerine büyük önem verdiklerini dile getirdi. Parti teşkilatlarının sahadaki çalışmalarının, vatandaşların beklentilerinin doğru şekilde tespit edilmesine ve çözüm üretilmesine katkı sağladığını belirten Oğuz, birlik ve dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

“Görüş alışverişinde bulunduk”

Dursun Oğuz açıklamasında, “Lefkoşa ilçemize bağlı örgüt başkanlarımızla bir araya gelerek kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Toplantımızda hem ülkemizin gündemindeki konuları hem de yaklaşan seçim sürecine yönelik çalışmalarımızı değerlendirme fırsatı bulduk. Örgüt başkanlarımızın sahadaki gözlemlerini, vatandaşlarımızın beklenti ve taleplerini dinledik; bölgelerimizde yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk” ifadelerini kullandı.

