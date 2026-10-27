Seçimlerin sonucu resmen ilan edildi

Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP), 24 Ekim 2026’da gerçekleştirilen Milletvekili Aday Belirleme ve Sıralama Seçiminde elektronik oy çıktılarının sayılmasına yönelik itirazlar reddedildi. UBP Sandık Kurulu, kararını parti tüzüğü, Milletvekili Adaylığı Yönetmeliği, seçim öncesi resmî duyurular, seçim tutanakları ve elektronik oylama kayıtlarını inceleyerek verdi.
UBP Sandık Kurulu, elektronik oyların seçmene ait çıktılarının sayılmasına yönelik itirazları; Parti Tüzüğü, Parti Meclisi tarafından kabul edilen Milletvekili Adaylığı Yönetmeliği, seçim öncesinde yapılan resmî duyurular, seçim tutanakları ve elektronik oylama kayıtları çerçevesinde inceledi.
Kurulun açıklamasında, elektronik onay işleminin ardından sistem tarafından üretilen ve üyelerin isteğine bağlı olarak sandığa atılan kâğıt çıktıların niteliğine de değinildi.
Söz konusu çıktıların, seçmenin bilgisayarda kullandığı tercihlerin doğru şekilde kaydedildiğini görebilmesi amacıyla verildiği belirtildi. Çıktıların üzerinde “Seçmen nüshası”, “Yukarıdaki adaylar seçmenin tercihleridir” ve “Bu nüsha seçmene verilir” ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.
UBP Sandık Kurulu, söz konusu belgelerin seçmenin tercihlerini kontrol etmesine yönelik olduğunu belirterek elektronik oy çıktılarının sayılmasına ilişkin itirazları reddettiğini açıkladı.
Aday sıralaması ve aldıkları oylar
Lefkoşa
1. Faiz Sucuoğlu: 5.313 oy
2. Ahmet Savaşan: 5.148 oy
3. Sadık Gardiyanoğlu: 5.003 oy
4. Olgun Amcaoğlu: 4.853 oy
5. Hasan Taçoy: 4.664 oy
6. Alişan Şan: 4.530 oy
7. Berhan Ongan: 4.050 oy
8. Zorlu Töre: 3.929 oy
9. Batu Beyit: 3.804 oy
10. Şerife Ünverdi: 3.589 oy
11. Okan Donangil: 3.195 oy
12. Özlem Bendaşan: 2.805 oy
13. Mehmet Öztürk: 2.673 oy
14. Murat Pirot : 2.502 oy
15. Veli Esendağlı: 2.319 oy
16. İsmail Yılmaç: 2.069 oy
17. Serap Topal: 1.951 oy
18. Mehmet Aktan : 1.825 oy
19. Havva Dağsever: 1.692 oy
20. Sami Uzun : 1.420 oy
21. Betül Peyravi:1.314 oy
Gazimağusa
1. Oğuzhan Hasipoğlu: 6.259 oy
2. Sunat Atun: 5.270 oy
3. Hüseyin Çavuş: 5.011 oy
4. Dursun Oğuz: 4.895 oy
5. Hakan Dinçyürek: 4.710 oy
6. Resmiye Canaltay: 4.501 oy
7. Lütfü Oflaz: 3.808 oy
8. Durali Güçlüsoy: 3.629 oy
9. Elif Abiç: 3.473 oy
10. Sultan Vural: 3.348 oy
11. Ayşe Demir : 3.234 oy
12. Hanime Kadriye Kontosoğlu :2.400 oy
Girne
1. Kutlu Evren: 4.463 oy
2. Özdemir Berova: 4.176 oy
3. Hasan Küçük: 3.888 oy
4. Kaan Resa Saçar: 3.716 oy
5. Mehmet Hulusioğlu: 3.567 oy
6. Murat Karalar: 3.394 oy
7. Hüsrev Tancer: 3.278 oy
8. Redif Nurel: 2.941 oy
9. Alev Ecevit: 2.730 oy
10. Sami Otçuoğlu: 2.622 oy
11. Vesile Erdoğan: 2.487 oy
12. Mahmut Toray Hüdaverdi: 2.339 oy
13. Halit Soytürk: 2.132 oy
14. Adnan Altan: 1.957 oy
15. Maşallah Cihangir: 1.846 oy
16. Sinem Arıca: 1.745 oy
17. Hüseyin Kayım: 1.585 oy
18. Adnan Ademoğlu: 1.462 oy
İskele
1. Yasemi Öztürk: 2.538 oy
2. Nazım Çavuşoğlu: 2.472 oy
3. İsmail Demirci: 2.385 oy
4. Emine Uzun: 2.319 oy
5. Emrah Yeşilırmak: 1.740 oy
6. Kemal Soybir: 1.104 oy
7. Letife Öğdü: 1.021 oy
8. Cenk Osman Şeren: 945 oy
9. Ramazan Korkmaz: 807 oy
10. Canan Mimar: 755 oy
Güzelyurt
1. Ali Pilli: 3.203 oy
2. İbrahim Ürcan: 1.880 oy
3. Ziya Öztürkler: 1.814 oy
4. Menteş Gündüz: 1.498 oy
Lefke
1. Aytaç Çaluda: 2.876 oy
2. Adil Özgey: 2.249 oy
3. Fırtına Karanfil: 2.133 oy
4. Aykut Aksu: 641 oy
5. Ediz Tuncel: 495 oyGüncelleme Tarihi: 27 Ekim 2026, 10:05
UBP da AKP yolunda... Zaten, Anası, hocası, akıl vereni ne ise çocuk da ona meyillenir. Sosyal adaptasyon.