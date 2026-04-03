Sektörler zorda

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Döviz Büroları Birliği ile Fırın ve Unlu Mamuller Derneği yetkililerini kabul ederek, sektörlerin yaşadığı sorunları ve talepleri değerlendirdi.

Görüşmelerde döviz piyasasında yaşanan nakit sıkışıklığı ile fırıncılık sektöründeki sorunlar ele alındı.

Döviz Büroları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Halim Kahveciler görüşmede, piyasada nakit döviz sıkıntısı yaşandığını belirtti.

Kahveciler, döviz bürolarının bankalardan yeterli miktarda nakit döviz temin edemediğini ifade ederek, “Dövizde yaşanan nakit sıkışıklığı nedeniyle müşterilerimize sağlıklı hizmet veremiyoruz” dedi.

Sektörde yaşanan bu sorundan olumsuz etkilendiklerini belirten Kahveciler, çözüm için yetkililerden destek talep etti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, birliğin dile getirdiği nakit döviz sorunları ile ilgili notları aldıklarını ve gerekli değerlendirmelerin yapılacağını belirtti.

Fırın ve Unlu Mamuller Derneği’ni kabul etti

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Fırın ve Unlu Mamuller Derneği (FUMDER) yetkililerini kabul etti.

Görüşmede, fırıncılık sektörünün karşı karşıya olduğu yapısal sorunlar ve artan maliyet baskısı masaya yatırıldı.

Berova, sektör temsilcilerinin örgütlü şekilde sorunlarını dile getirmesini hem şahsının, hem de hükümetin desteklediğini belirtti.

Fırıncılık sektörünün toplum açısından kritik rolüne dikkat çeken Berova, ekmeğin temel gıda maddelerinin başında geldiğini vurguladı.

Hükümetin görevinin, sektörün sürdürülebilirliğini sağlarken toplumun genel çıkarlarını da gözetmek olduğunu belirten Berova, tüm tarafları kapsayan dengeli çözümler üzerinde çalışacaklarını ifade etti.

Ezdaş: Maliyet artışı ekmek fiyatlarına yansıyor

FUMDER Başkanı Bayram Ezdaş ise, dernek çalışmaları hakkında bilgi vererek, derneğin iki yıl önce kurulduğunu, Ocak ayındaki Genel Kurul’da yeni yönetimin oluştuğunu belirtti.

Ezdaş, sorunları sıralayarak, yurt dışından gelen donmuş ekmeklerin yerli üretici üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu, un ithalatına yönelik kısıtlamaların sektörü zorladığını, kara fırınlar ve hijyen koşullarına ilişkin altyapı yetersizlikleri ile zincir marketlerdeki üretimin geleneksel fırıncılık sektörüne zarar verdiğini savundu.

Elektrik teşviklerinin artırılmasını da talep eden Ezdaş, genel maliyet artışlarının ekmek fiyatlarına doğrudan yansıdığını, bunun da halkın bütçesini zorladığını dile getirdi. Ezdaş, bilimsel verilere dayalı politikalarla kalıcı çözümler üretileceğine inandığını söyledi.

