Serbest Kürsü’de  talepler aktarıldı

Gazimağusa’da gençlik örgütleri ile Gazimağusa Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen “Söz Gençte” etkinliğinde, gençlerin öncelikleri ve talepleri gündeme taşındı. Çifte Mazgallar’da gerçekleştirilen etkinlikte gençler, “Serbest Kürsü” formatında söz alarak düşüncelerini paylaştı. Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre etkinlikte 15 genç, üçer dakikalık konuşmalar yaptı.

Etkinliğe; Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Demokrat Parti (DP)Genel Sekreteri Serhat Akpınar, Ulusal Birlik Partisi (UBP)milletvekilleri Resmiye Eroğlu Canaltay ve Hasan Taçoy, CTP milletvekilleri Erkut Şahali, Ürün Solyalı, Fikri Toros, Şifa Çolakoğlu, Armağan Candan ve Fide Kürşat, bağımsız milletvekilleri Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, belediye başkanları, parti temsilcileri, siyasiler, gençler ve aileleri katıldı.

Gençlerin beklentileri

Gazimağusa’da düzenlenen “Söz Gençte” etkinliğinde gençlerin karşılaştığı sorunlar ve beklentiler ele alındı. Etkinlikte gençlerin özellikle gelecek kaygısı, yurt dışına göç, fırsat eşitsizlikleri, liyakat sorunu ve karar alma mekanizmalarına katılım talepleri ön plana çıktı.

Konuşmalarda, gençlere alan açan, fırsat üreten ve adil rekabet ortamı sağlayan bir anlayış değişimine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Gençlerin eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkede kalma isteğinin yalnızca ekonomik koşullarla değil, aynı zamanda güven, adalet ve gelecek umuduyla doğrudan ilişkili olduğu ifade edildi.

Gençlerin; fırsat eşitsizlikleri, altyapı eksiklikleri, iş hayatına geçişte yaşanan zorluklar, toplu taşıma yetersizlikleri, sosyal alan eksikliği ve dijital altyapı sorunları gibi başlıklarda yaşadıkları sıkıntıları aktardıkları belirtildi.

Etkinlikte, gençlerle birlikte daha kapsayıcı ve çözüm odaklı bir gelecek inşa edilmesi gerektiği ifade edilirken, bu tür buluşmaların devam etmesinin önemine dikkat çekildi.

Demek ki ne varsa gençlerde var

Etkinlikte siyasi isimler de konuşma yaptı. meclis Başkanı Öztürkler konuşmasında, gençlerin konuşmalarını süre aşımı olmadan tamamlamasını örnek göstererek, “Demek ki ne varsa gençlerde var” dedi. Yasama, yürütme ve yargının bağımsızlığının önemine işaret eden Öztürkler, gençlerin sorunlarının Meclis’e yeterince taşınmadığını belirterek bu konuda ders çıkarılması gerektiğini söyledi. Gençlerin yalnızca dinlenmek değil, sorunlarının çözülmesini istediğini ifade eden Öztürkler, gençlere Meclis’te daha fazla yer verilmesi gerektiğini kaydetti.

Özgür, eşit ve adil bir ülke

CTP Genel Başkanı İncirli ise konuşmasında, gençlerin kendi hayallerini kurabilecekleri özgür, eşit ve adil bir ülke yaratmanın toplumsal sorumluluk olduğunu vurguladı. Gençlerin üretmeye, düşünmeye ve konuşmaya devam etmesi gerektiğini belirten İncirli, siyaset kurumunun da gençlerin önündeki engelleri kaldırma görevi bulunduğunu söyledi.

Kıbrıs sorununa da değinen İncirli, çözümün yalnızca siyasi bir mesele olmadığını, gençlerin geleceğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti. Gençlerin karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması gerektiğini kaydeden İncirli, “Bu ülke gençlerini kaybetmeyi asla göze alamaz” dedi.

Gençler emeklerinin karşılığını almalı

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler de etkinlikte yaptığı konuşmada, gençlerin siyasete yönelttiği eleştiri ve soruların önemine dikkat çekti. Gençlerin çalışma yaşamından dijitalleşmeye kadar birçok alanda sorun yaşadığını belirten Çeler, gençlerin emeklerinin karşılığını alamadığı için gelecek kaygısı taşıdığını söyledi. Çeler, gençlerin yalnızca dinleyen değil, yöneten ve değiştiren taraf olması gerektiğini ifade etti.

Talepler not edildi

DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar ise gençlerin eğitim, istihdam, ekonomik belirsizlikler, ifade özgürlüğü ve göç gibi konulardaki taleplerini dikkatle not ettiklerini söyledi. Gençlerin korkmadan hayal kurması ve taleplerini cesaretle dile getirmesi gerektiğini belirten Akpınar, gençlerin konuşabildiği ve yön verebildiği ölçüde ülkenin güçleneceğini ifade etti.

